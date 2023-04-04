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Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео - РИА Новости, 04.04.2023
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Религия
 
14:53 04.04.2023 (обновлено: 14:56 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/pompeo-1862917257.html
Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео
Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео - РИА Новости, 04.04.2023
Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наградил бывшего госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Киев, сообщили во вторник в ПЦУ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:53
2023-04-04T14:56
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
петр порошенко
майк помпео
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наградил бывшего госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Киев, сообщили во вторник в ПЦУ. Помпео считают куратором раскола церкви на Украине. "Блаженнейший митрополит Епифаний выразил благодарность господину Помпео, с которым знаком лично, и в его лице американскому народу, который помогает украинцам в это непростое время. За работу на благо Украины и защиту религиозной свободы предстоятель вручил Майклу Помпео наивысшую награду - крест Православной церкви Украины, а участникам американской делегации - медали "Крест свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео. Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в телеграм-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил созданием и продвижением ПЦУ. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
https://ria.ru/20230404/sobor-1862817364.html
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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, майк помпео, владимир зеленский, украина, сша, киев
Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Украинская православная церковь, Петр Порошенко, Майк Помпео, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Религия
Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео

ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео, которого считают куратором раскола на Украине

© AP Photo / Aris Messinis/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наградил бывшего госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Киев, сообщили во вторник в ПЦУ.
Помпео считают куратором раскола церкви на Украине.
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"Блаженнейший митрополит Епифаний выразил благодарность господину Помпео, с которым знаком лично, и в его лице американскому народу, который помогает украинцам в это непростое время. За работу на благо Украины и защиту религиозной свободы предстоятель вручил Майклу Помпео наивысшую награду - крест Православной церкви Украины, а участникам американской делегации - медали "Крест свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео. Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в телеграм-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил созданием и продвижением ПЦУ.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
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УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ
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РелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоМайк ПомпеоВладимир ЗеленскийУкраинаСШАКиев
 
 
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