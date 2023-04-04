https://ria.ru/20230404/pompeo-1862917257.html

Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео

Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео - РИА Новости, 04.04.2023

Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наградил бывшего госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Киев, сообщили во вторник в ПЦУ. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:53

2023-04-04T14:53

2023-04-04T14:56

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

петр порошенко

майк помпео

владимир зеленский

украина

сша

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наградил бывшего госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Киев, сообщили во вторник в ПЦУ. Помпео считают куратором раскола церкви на Украине. "Блаженнейший митрополит Епифаний выразил благодарность господину Помпео, с которым знаком лично, и в его лице американскому народу, который помогает украинцам в это непростое время. За работу на благо Украины и защиту религиозной свободы предстоятель вручил Майклу Помпео наивысшую награду - крест Православной церкви Украины, а участникам американской делегации - медали "Крест свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео. Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в телеграм-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил созданием и продвижением ПЦУ. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.

https://ria.ru/20230404/sobor-1862817364.html

https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, майк помпео, владимир зеленский, украина, сша, киев