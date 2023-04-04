Раскольническая ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео
ПЦУ наградила экс-госсекретаря США Помпео, которого считают куратором раскола на Украине
© AP Photo / Aris Messinis/PoolМайк Помпео
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наградил бывшего госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Киев, сообщили во вторник в ПЦУ.
Помпео считают куратором раскола церкви на Украине.
"Блаженнейший митрополит Епифаний выразил благодарность господину Помпео, с которым знаком лично, и в его лице американскому народу, который помогает украинцам в это непростое время. За работу на благо Украины и защиту религиозной свободы предстоятель вручил Майклу Помпео наивысшую награду - крест Православной церкви Украины, а участникам американской делегации - медали "Крест свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео. Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в телеграм-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил созданием и продвижением ПЦУ.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.