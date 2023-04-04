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Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 04.04.2023 (обновлено: 20:19 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/pomosch-1863019717.html
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине
Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:07
2023-04-04T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон задуматься об опасности расширения его географии, заявило российское посольство в США."Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву - шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованной в ее аккаунте в Telegram.Посольство РФ выразило уверенность, что США не интересует судьба Украины, а подлинная цель оказания военной помощи Киеву – превратить страну в постоянный источник угроз безопасности России."Вновь призываем руководство США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", - подчеркнули российские дипломаты.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Россия, Украина
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине

Посольство России назвало решение США о новом пакете помощи Украине шагом к эскалации

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон задуматься об опасности расширения его географии, заявило российское посольство в США.
"Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву - шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованной в ее аккаунте в Telegram.
Посольство РФ выразило уверенность, что США не интересует судьба Украины, а подлинная цель оказания военной помощи Киеву – превратить страну в постоянный источник угроз безопасности России.
"Вновь призываем руководство США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", - подчеркнули российские дипломаты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтон (штат)КиевРоссияУкраина
 
 
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