https://ria.ru/20230404/pomosch-1863019717.html

Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине

Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2023

Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине

Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:07

2023-04-04T20:07

2023-04-04T20:19

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вашингтон (штат)

киев

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон задуматься об опасности расширения его географии, заявило российское посольство в США."Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву - шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованной в ее аккаунте в Telegram.Посольство РФ выразило уверенность, что США не интересует судьба Украины, а подлинная цель оказания военной помощи Киеву – превратить страну в постоянный источник угроз безопасности России."Вновь призываем руководство США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", - подчеркнули российские дипломаты.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

сша

вашингтон (штат)

киев

россия

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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, россия, украина