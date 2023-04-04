https://ria.ru/20230404/pomosch-1863019717.html
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине
Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:07
2023-04-04T20:07
2023-04-04T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон задуматься об опасности расширения его географии, заявило российское посольство в США."Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву - шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованной в ее аккаунте в Telegram.Посольство РФ выразило уверенность, что США не интересует судьба Украины, а подлинная цель оказания военной помощи Киеву – превратить страну в постоянный источник угроз безопасности России."Вновь призываем руководство США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", - подчеркнули российские дипломаты.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
сша
вашингтон (штат)
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ec2568f2eee4b0f9e5833cfe63094db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Россия, Украина
Посольство России прокомментировало новый пакет американской помощи Украине
Посольство России назвало решение США о новом пакете помощи Украине шагом к эскалации
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости.
Россия рассматривает решение США выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда как шаг к эскалации конфликта и призывает Вашингтон задуматься об опасности расширения его географии, заявило
российское посольство в США.
"Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву - шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованной в ее аккаунте в Telegram.
Посольство РФ выразило уверенность, что США не интересует судьба Украины, а подлинная цель оказания военной помощи Киеву – превратить страну в постоянный источник угроз безопасности России.
"Вновь призываем руководство США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", - подчеркнули российские дипломаты.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном