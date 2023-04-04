https://ria.ru/20230404/pomosch-1862932920.html

Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье

Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023

Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье

Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:47

2023-04-04T15:47

2023-04-04T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

красногорск

алексей гержик

дтп

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении регионального Минтранса.Служба помощи при ДТП Московской области осуществляет работу в двух форматах: круглосуточной консультации по телефону и очном оформлении дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи. Работа центров позволяет разгрузить работу сотрудников Госавтоинспекции."С начала года в службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились порядка 71 тысячи участников дорожно-транспортных происшествий", - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.Центры помощи при ДТП работают в 14 городских округах, в том числе Красногорске, Королеве, Химках и Мытищах.

https://ria.ru/20230301/dtp-1855203385.html

московская область (подмосковье)

королев

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), королев, красногорск, алексей гержик, дтп