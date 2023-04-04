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Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:47 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/pomosch-1862932920.html
Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье
Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье
Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
красногорск
алексей гержик
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении регионального Минтранса.Служба помощи при ДТП Московской области осуществляет работу в двух форматах: круглосуточной консультации по телефону и очном оформлении дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи. Работа центров позволяет разгрузить работу сотрудников Госавтоинспекции."С начала года в службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились порядка 71 тысячи участников дорожно-транспортных происшествий", - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.Центры помощи при ДТП работают в 14 городских округах, в том числе Красногорске, Королеве, Химках и Мытищах.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), королев, красногорск, алексей гержик, дтп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Красногорск, Алексей Гержик, ДТП

Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевРисунок схемы ДТП
Рисунок схемы ДТП - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рисунок схемы ДТП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении регионального Минтранса.
Служба помощи при ДТП Московской области осуществляет работу в двух форматах: круглосуточной консультации по телефону и очном оформлении дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи. Работа центров позволяет разгрузить работу сотрудников Госавтоинспекции.
"С начала года в службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились порядка 71 тысячи участников дорожно-транспортных происшествий", - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.
Центры помощи при ДТП работают в 14 городских округах, в том числе Красногорске, Королеве, Химках и Мытищах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевКрасногорскАлексей ГержикДТП
 
 
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