https://ria.ru/20230404/pomosch-1862932920.html
Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье
Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
Более 70 тысяч человек обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье
Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
красногорск
алексей гержик
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862935853_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_cc644026b9819622072e3b0adf874bf3.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 70 тысяч человек с начала 2023 года воспользовались службой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Московской области, говорится в сообщении регионального Минтранса.Служба помощи при ДТП Московской области осуществляет работу в двух форматах: круглосуточной консультации по телефону и очном оформлении дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи. Работа центров позволяет разгрузить работу сотрудников Госавтоинспекции."С начала года в службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились порядка 71 тысячи участников дорожно-транспортных происшествий", - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.Центры помощи при ДТП работают в 14 городских округах, в том числе Красногорске, Королеве, Химках и Мытищах.
https://ria.ru/20230301/dtp-1855203385.html
московская область (подмосковье)
королев
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862935853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_759922418c17de0753a84eae64ffa639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), королев, красногорск, алексей гержик, дтп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Красногорск, Алексей Гержик, ДТП