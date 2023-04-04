https://ria.ru/20230404/polsha-1862883624.html
Польша поставит Киеву БТР Rosomak с различными вариантами вооружения
Польша поставит Киеву БТР Rosomak с различными вариантами вооружения - РИА Новости, 04.04.2023
Польша поставит Киеву БТР Rosomak с различными вариантами вооружения
Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak с различными вариантами вооружения, сообщил в эфире телеканала Polsat глава Польской группы вооружений (PGZ)... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:13
2023-04-04T13:13
2023-04-04T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak с различными вариантами вооружения, сообщил в эфире телеканала Polsat глава Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, оплата за это вооружение будет производиться из европейских и американских средств. По словам Хвалека, завод Rosomak "готов быстрее поставлять новую продукцию нашему украинскому партнеру". Он отметил, что вооружение БТР "будет предметом окончательных переговоров о поставках, сроках, конфигурации". "Очевидно, что машины будут в разных конфигурациях, с разным вооружением", - добавил глава PGZ. По его словам, "это не обязательно должны быть такие же версии, как поставляемые польским военным - с башней Hitfist, оснащенной 30-мм орудием или новой беспилотной башней ZSSW 30". "Может быть и другое оснащение. PGZ предлагает автоматические башни с пулеметными системами, но мы также можем устанавливать другие решения. Есть и другие виды вооружения, размещенные на шасси 8x8", - сказал Хвалек. Сроки поставок, по его словам, зависят "от окончательного заключения контракта, от ожиданий украинской стороны и от наличия некоторых компонентов". Хвалек также выразил уверенность, что Финляндия, которая владеет лицензионными правами на производство Rosomak, согласится на их производство для Киева "как новый член НАТО". Польский БТР Rosomak – это колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Польша поставит Киеву БТР Rosomak с различными вариантами вооружения
Польша пообещала поставить украинской армии БТР Rosomak с различными вариантами вооружения
ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости.
Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak с различными вариантами вооружения, сообщил в эфире телеканала Polsat
глава Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, оплата за это вооружение будет производиться из европейских и американских средств.
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По словам Хвалека, завод Rosomak "готов быстрее поставлять новую продукцию нашему украинскому партнеру". Он отметил, что вооружение БТР "будет предметом окончательных переговоров о поставках, сроках, конфигурации". "Очевидно, что машины будут в разных конфигурациях, с разным вооружением", - добавил глава PGZ.
По его словам, "это не обязательно должны быть такие же версии, как поставляемые польским военным - с башней Hitfist, оснащенной 30-мм орудием или новой беспилотной башней ZSSW 30". "Может быть и другое оснащение. PGZ предлагает автоматические башни с пулеметными системами, но мы также можем устанавливать другие решения. Есть и другие виды вооружения, размещенные на шасси 8x8", - сказал Хвалек. Сроки поставок, по его словам, зависят "от окончательного заключения контракта, от ожиданий украинской стороны и от наличия некоторых компонентов".
Хвалек также выразил уверенность, что Финляндия, которая владеет лицензионными правами на производство Rosomak, согласится на их производство для Киева "как новый член НАТО".
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Польский БТР Rosomak – это колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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