https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html

Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине

Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине - РИА Новости, 04.04.2023

Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине

Польша не хочет мира на Украине, потому что ждет удобного момента забрать ее западные земли после краха украинского государства, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:44

2023-04-04T12:44

2023-04-04T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Польша не хочет мира на Украине, потому что ждет удобного момента забрать ее западные земли после краха украинского государства, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Получение контроля над западными территориями современной Украины, так называемыми бывшими "восточными кресами" в Польше, является вожделенной мечтой польских националистов. Это становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может", - сказал Нарышкин журналистам. По его словам, Варшава считает, что "условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения". "Поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта на территории Украины, заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму", - добавил директор СВР. Эта ситуация усугубляет положение украинского народа, подчеркнул Нарышкин. "И я бы так сказал, что польское руководство в буквальном смысле ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями, над бывшими "восточными кресами", - отметил он. Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине в прошлом году. Варшава приступила к проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил, говорил Нарышкин. По его словам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины. Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Директора СВР во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр