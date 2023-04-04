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Жители новых регионов смогут оформить электронный полис ОСАГО - РИА Новости, 04.04.2023
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21:21 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/polis-1863031445.html
Жители новых регионов смогут оформить электронный полис ОСАГО
Жители новых регионов смогут оформить электронный полис ОСАГО - РИА Новости, 04.04.2023
Жители новых регионов смогут оформить электронный полис ОСАГО
Жители новых регионов РФ смогут с 20 апреля оформить электронный полис ОСАГО у ряда страховщиков через систему Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант",... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:21
2023-04-04T21:21
общество
россия
российский союз автостраховщиков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жители новых регионов РФ смогут с 20 апреля оформить электронный полис ОСАГО у ряда страховщиков через систему Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант", рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. "По новым регионам мы оперативно отработали механизм, чтобы для граждан сейчас была действующая возможность. Пока там на этих территориях не работает закон по ОСАГО, но въезжая на остальную территорию России, они должны приобретать полис ОСАГО", - сказал он в Совете Федерации на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств". "Мы сделали доработку, с 20 апреля у нас появляется возможность для граждан этих территорий и приобретать полис в тех компаниях, которые работают на этих территориях, да, действительно, их немного, они там небольшие, там есть определённые может быть сложности. Но зато электронный полис через систему "Е-Гарант", систему гарантирования, через РСА, жители этих четырех территорий могут приобретать. Сейчас эта система работает для жителей Крыма. Мы делаем доработку, и граждане четырех территорий смогут осуществлять подключение и без проблем покупать электронный полис. Мы за этим будем следить, и такие вещи, доработки мы делаем", - добавил Уфимцев. "Е-Гарант" - система, созданная РСА для электронного оформления полисов ОСАГО. В январе этого года было разрешено зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без ОСАГО до 1 января 2024 года. Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию.
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общество, россия, российский союз автостраховщиков
Общество, Россия, Российский союз автостраховщиков
Жители новых регионов смогут оформить электронный полис ОСАГО

Жители новых регионов смогут с 20 апреля оформить электронный полис ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жители новых регионов РФ смогут с 20 апреля оформить электронный полис ОСАГО у ряда страховщиков через систему Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант", рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев.
"По новым регионам мы оперативно отработали механизм, чтобы для граждан сейчас была действующая возможность. Пока там на этих территориях не работает закон по ОСАГО, но въезжая на остальную территорию России, они должны приобретать полис ОСАГО", - сказал он в Совете Федерации на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств".
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"Мы сделали доработку, с 20 апреля у нас появляется возможность для граждан этих территорий и приобретать полис в тех компаниях, которые работают на этих территориях, да, действительно, их немного, они там небольшие, там есть определённые может быть сложности. Но зато электронный полис через систему "Е-Гарант", систему гарантирования, через РСА, жители этих четырех территорий могут приобретать. Сейчас эта система работает для жителей Крыма. Мы делаем доработку, и граждане четырех территорий смогут осуществлять подключение и без проблем покупать электронный полис. Мы за этим будем следить, и такие вещи, доработки мы делаем", - добавил Уфимцев.
"Е-Гарант" - система, созданная РСА для электронного оформления полисов ОСАГО.
В январе этого года было разрешено зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без ОСАГО до 1 января 2024 года. Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию.
 
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