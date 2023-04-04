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Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:52 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862943763.html
Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле
Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле - РИА Новости, 04.04.2023
Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле
Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
ярмарки
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Ярмарки будут организованы в 40 округах Московской области. Основными темами станут приход весны, праздник Пасхи и старт дачного сезона. В ассортименте будут садовый инвентарь, семена, рассада, молочная и мясная продукция."В апреле на территории Подмосковья пройдут 196 ярмарок", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Всю фермерскую продукцию производят в собственных хозяйствах. В прошлом месяце на территории региона прошло 179 ярмарок.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, ярмарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, ярмарки

Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрилавок с продукцией на ярмарке
Прилавок с продукцией на ярмарке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прилавок с продукцией на ярмарке
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ярмарки будут организованы в 40 округах Московской области. Основными темами станут приход весны, праздник Пасхи и старт дачного сезона. В ассортименте будут садовый инвентарь, семена, рассада, молочная и мясная продукция.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году
Вчера, 15:06
"В апреле на территории Подмосковья пройдут 196 ярмарок", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Всю фермерскую продукцию производят в собственных хозяйствах. В прошлом месяце на территории региона прошло 179 ярмарок.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимоновярмарки
 
 
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