https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862943763.html
Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле
Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле - РИА Новости, 04.04.2023
Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле
Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
ярмарки
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Ярмарки будут организованы в 40 округах Московской области. Основными темами станут приход весны, праздник Пасхи и старт дачного сезона. В ассортименте будут садовый инвентарь, семена, рассада, молочная и мясная продукция."В апреле на территории Подмосковья пройдут 196 ярмарок", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Всю фермерскую продукцию производят в собственных хозяйствах. В прошлом месяце на территории региона прошло 179 ярмарок.
https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862922643.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, ярмарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, ярмарки
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ярмарки будут организованы в 40 округах Московской области. Основными темами станут приход весны, праздник Пасхи и старт дачного сезона. В ассортименте будут садовый инвентарь, семена, рассада, молочная и мясная продукция.
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"В апреле на территории Подмосковья пройдут 196 ярмарок", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова
.
Всю фермерскую продукцию производят в собственных хозяйствах. В прошлом месяце на территории региона прошло 179 ярмарок.