https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862943763.html

Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле

Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле - РИА Новости, 04.04.2023

Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле

Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:52

2023-04-04T15:52

2023-04-04T15:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

ярмарки

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Около 200 ярмарок, посвященных Пасхе и дачному сезону, организуют в Подмосковье в апреле, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Ярмарки будут организованы в 40 округах Московской области. Основными темами станут приход весны, праздник Пасхи и старт дачного сезона. В ассортименте будут садовый инвентарь, семена, рассада, молочная и мясная продукция."В апреле на территории Подмосковья пройдут 196 ярмарок", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Всю фермерскую продукцию производят в собственных хозяйствах. В прошлом месяце на территории региона прошло 179 ярмарок.

https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862922643.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов, ярмарки