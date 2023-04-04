https://ria.ru/20230404/plan-1863039637.html

Сийярто прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Сийярто прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 04.04.2023

Сийярто прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

План Китая по урегулированию на Украине определенно стоит рассмотреть, он мог бы принести мир в Европу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:27

2023-04-04T22:27

2023-04-04T22:27

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. План Китая по урегулированию на Украине определенно стоит рассмотреть, он мог бы принести мир в Европу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы не будем останавливаться в призывах к миру, несмотря на то, что на нас оказывают давление и нападают из-за этого... Мы и дальше будем на стороне мира. И мы поддерживаем все усилия, направленные на начало конкретных переговоров об устойчивом мире, гарантирующем многолетнюю стабильность. Мы считаем китайский мирный план такой инициативой, которую определенно стоит обсудить, которая может вновь принести мир в наш регион, в Центральную Европу", - сказал Сийярто венгерским журналистам после первого дня заседания глав МИД стран НАТО. Выступление транслировалось в Facebook*. Парламент Венгрии в пятницу принял резолюцию, выдвинутую правящей партией, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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