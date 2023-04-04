https://ria.ru/20230404/peregovory-1862835274.html

Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве

Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве - РИА Новости, 04.04.2023

Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве

Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:00

2023-04-04T11:00

2023-04-04T11:00

турция

москва

россия

политика

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве РИА Новости сообщали, что в Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки ко встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции. Еще до 10 утра во вторник к особняку приехали автомобили российских дипломатов, в том числе в одном из них был замглавы МИД РФ Михаил Богданов. После прибыли машины с иранскими дипломатами и сотрудниками пресс-службы посольства, делегацию Ирана возглавляет советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи. Следом за ними - представители Турции. Делегацию Турции на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Бурак Акчапар. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что 3-4 апреля в Москве планируются переговоры заместителей глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.

https://ria.ru/20230131/peregovory-1848688581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, москва, россия, политика, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов