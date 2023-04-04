https://ria.ru/20230404/peregovory-1862835274.html
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве
Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:00
2023-04-04T11:00
2023-04-04T11:00
турция
москва
россия
политика
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве РИА Новости сообщали, что в Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки ко встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции. Еще до 10 утра во вторник к особняку приехали автомобили российских дипломатов, в том числе в одном из них был замглавы МИД РФ Михаил Богданов. После прибыли машины с иранскими дипломатами и сотрудниками пресс-службы посольства, делегацию Ирана возглавляет советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи. Следом за ними - представители Турции. Делегацию Турции на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Бурак Акчапар. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что 3-4 апреля в Москве планируются переговоры заместителей глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, москва, россия, политика, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
Турция, Москва, Россия, Политика, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Богданов
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Доме приемов МИД в Москве