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Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
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11:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/peregovory-1862835274.html
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве
Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:00
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турция
москва
россия
политика
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве РИА Новости сообщали, что в Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки ко встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции. Еще до 10 утра во вторник к особняку приехали автомобили российских дипломатов, в том числе в одном из них был замглавы МИД РФ Михаил Богданов. После прибыли машины с иранскими дипломатами и сотрудниками пресс-службы посольства, делегацию Ирана возглавляет советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи. Следом за ними - представители Турции. Делегацию Турции на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Бурак Акчапар. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что 3-4 апреля в Москве планируются переговоры заместителей глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
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турция, москва, россия, политика, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
Турция, Москва, Россия, Политика, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Богданов
Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Москве

Российская, турецкая и иранская делегации начали переговоры в Доме приемов МИД в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегации РФ, Турции и Ирана начали переговоры в Доме приемов МИД России в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве РИА Новости сообщали, что в Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки ко встрече глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции.
Еще до 10 утра во вторник к особняку приехали автомобили российских дипломатов, в том числе в одном из них был замглавы МИД РФ Михаил Богданов. После прибыли машины с иранскими дипломатами и сотрудниками пресс-службы посольства, делегацию Ирана возглавляет советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи. Следом за ними - представители Турции. Делегацию Турции на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Бурак Акчапар.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что 3-4 апреля в Москве планируются переговоры заместителей глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
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ТурцияМоскваРоссияПолитикаИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Богданов
 
 
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