https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html

Во Франции пекарь попросил помощи у Макрона из-за огромных счетов

Во Франции пекарь попросил помощи у Макрона из-за огромных счетов - РИА Новости, 04.04.2023

Во Франции пекарь попросил помощи у Макрона из-за огромных счетов

Французский пекарь Кристоф Понсиль обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помощи из-за огромных счетов за электричество, сообщает во... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:42

2023-04-04T18:42

2023-04-04T21:03

в мире

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Французский пекарь Кристоф Понсиль обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помощи из-за огромных счетов за электричество, сообщает во вторник телеканал BFMTV. По словам владельца пекарни из города Сент-Омер, он опустил письмо в ящик Елисейского дворца неделю назад. "Господин Эммануэль Макрон, вы должны спасти пекарей, не я один оказался в подобной ситуации. Пекарни закрываются по всей Франции", - написал Понсиль в своем письме, говорится в репортаже. Пекарь жалуется на огромные счета из-за роста цен за электроэнергию. "В 2022 году счет за электричество в месяц составлял 2 тысячи евро, в январе этого года цифра за месяц выросла до 9 тысячи евро", - говорит он. В итоге за первые три месяца этого года он получил счет на 24 тысячи евро. Булочник надеется, что его услышат и остановят повышение тарифов на электричество, иначе ему, как и многим другим, придется закрыть свой бизнес. При этом он призывает своих посетителей присоединиться к очередной акции протеста владельцев малого бизнеса, которая пройдет 6 апреля в рамках акции против пенсионной реформы. С 19 января во Франции прошли уже десять общенациональных манифестаций против пенсионной реформы. Почти все они собирали более миллиона участников по всей стране. Премьер Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого стихийные акции протеста стали более ожесточенными. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, погромами и беспорядками. Полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций, несколько сотен человек были задержаны.

https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон