Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями

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"Необходимо динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.