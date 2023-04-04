Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями
Путин призвал динамичнее развивать партнерство с дружественными иностранными компаниями
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Россия должна развивать технологические партнерства с дружественными промышленными компаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Необходимо динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
Он отметил, что на реализацию заявленных планов потребуются значительные ресурсы, но отдача для российской экономики будет в разы больше.