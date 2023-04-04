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Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями - РИА Новости, 04.04.2023
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14:09 04.04.2023
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Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями
Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями - РИА Новости, 04.04.2023
Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями
Россия должна развивать технологические партнерства с дружественными промышленными компаниями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:09
2023-04-04T14:09
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Россия должна развивать технологические партнерства с дружественными промышленными компаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что на реализацию заявленных планов потребуются значительные ресурсы, но отдача для российской экономики будет в разы больше.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал сотрудничать со всеми дружественными иностранными компаниями

Путин призвал динамичнее развивать партнерство с дружественными иностранными компаниями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления входе рабочей поездки в Тулу - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Россия должна развивать технологические партнерства с дружественными промышленными компаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Необходимо динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
Он отметил, что на реализацию заявленных планов потребуются значительные ресурсы, но отдача для российской экономики будет в разы больше.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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