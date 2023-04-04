https://ria.ru/20230404/palestintsy-1862785688.html

Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами

Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами - РИА Новости, 04.04.2023

Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами

Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает палестинский Красный полумесяц в заявлении для... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:57

2023-04-04T00:57

2023-04-04T00:57

в мире

наблус (провинция)

иерусалим

красный полумесяц

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ГАЗА, 4 апр - РИА Новости. Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает палестинский Красный полумесяц в заявлении для прессы. "Пятнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими войсками в районе Бита возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении. Палестинское агентство ВАФА, в свою очередь, передает, что в Иерусалиме израильские силы ворвались в мечеть Аль-Акса и вынудили десятки верующих покинуть ее.

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

наблус (провинция)

иерусалим

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в мире, наблус (провинция), иерусалим, красный полумесяц