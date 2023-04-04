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Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами - РИА Новости, 04.04.2023
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00:57 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/palestintsy-1862785688.html
Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами
Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами - РИА Новости, 04.04.2023
Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами
Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает палестинский Красный полумесяц в заявлении для... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:57
2023-04-04T00:57
в мире
наблус (провинция)
иерусалим
красный полумесяц
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ГАЗА, 4 апр - РИА Новости. Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает палестинский Красный полумесяц в заявлении для прессы. "Пятнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими войсками в районе Бита возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении. Палестинское агентство ВАФА, в свою очередь, передает, что в Иерусалиме израильские силы ворвались в мечеть Аль-Акса и вынудили десятки верующих покинуть ее.
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наблус (провинция)
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в мире, наблус (провинция), иерусалим, красный полумесяц
В мире, Наблус (провинция), Иерусалим, Красный полумесяц
Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами

Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами на Западном берегу

© РИА Новости / Алия СудаковаЗападный берег реки Иордан
Западный берег реки Иордан - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алия Судакова
Западный берег реки Иордан. Архивное фото
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ГАЗА, 4 апр - РИА Новости. Пятнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает палестинский Красный полумесяц в заявлении для прессы.
"Пятнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими войсками в районе Бита возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.
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Палестинское агентство ВАФА, в свою очередь, передает, что в Иерусалиме израильские силы ворвались в мечеть Аль-Акса и вынудили десятки верующих покинуть ее.
 
В миреНаблус (провинция)ИерусалимКрасный полумесяц
 
 
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