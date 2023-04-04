https://ria.ru/20230404/padenie-1862885760.html
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой - РИА Новости, 04.04.2023
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой
В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:19
2023-04-04T13:19
2023-04-04T13:56
воронеж
алла пугачева
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой.Как видно на видеозаписях последствий инцидента, появившихся в соцсетях, мужчина приземлился на багажник внедорожника Nissan X-Trail.После того, как спасатели помогли ему выбраться из искореженной машины, он встал на ноги и спел строчку из песни "Любовь, похожая на сон".Инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Колесниченко. Мужчину 1982 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами головы и позвоночника.Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель департамента здравоохранения Воронежской области.
https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, алла пугачева, происшествия
Воронеж, Алла Пугачева, Происшествия
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой
Выживший после падения с 19-го этажа воронежец, встав, спел песню Пугачевой
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой.
Как видно на видеозаписях последствий инцидента, появившихся в соцсетях, мужчина приземлился на багажник внедорожника Nissan X-Trail.
После того, как спасатели помогли ему выбраться из искореженной машины, он встал на ноги и спел строчку из песни "Любовь, похожая на сон".
Инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Колесниченко. Мужчину 1982 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами головы и позвоночника.
Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель департамента здравоохранения Воронежской области
.
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро