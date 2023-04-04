https://ria.ru/20230404/padenie-1862885760.html

Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой

Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой - РИА Новости, 04.04.2023

Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой

В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:19

2023-04-04T13:19

2023-04-04T13:56

воронеж

алла пугачева

происшествия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой.Как видно на видеозаписях последствий инцидента, появившихся в соцсетях, мужчина приземлился на багажник внедорожника Nissan X-Trail.После того, как спасатели помогли ему выбраться из искореженной машины, он встал на ноги и спел строчку из песни "Любовь, похожая на сон".Инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Колесниченко. Мужчину 1982 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами головы и позвоночника.Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель департамента здравоохранения Воронежской области.

https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html

воронеж

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронеж, алла пугачева, происшествия