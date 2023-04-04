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Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой - РИА Новости, 04.04.2023
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13:19 04.04.2023 (обновлено: 13:56 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/padenie-1862885760.html
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой - РИА Новости, 04.04.2023
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой
В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:19
2023-04-04T13:56
воронеж
алла пугачева
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой.Как видно на видеозаписях последствий инцидента, появившихся в соцсетях, мужчина приземлился на багажник внедорожника Nissan X-Trail.После того, как спасатели помогли ему выбраться из искореженной машины, он встал на ноги и спел строчку из песни "Любовь, похожая на сон".Инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Колесниченко. Мужчину 1982 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами головы и позвоночника.Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель департамента здравоохранения Воронежской области.
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воронеж, алла пугачева, происшествия
Воронеж, Алла Пугачева, Происшествия
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой

Выживший после падения с 19-го этажа воронежец, встав, спел песню Пугачевой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Воронеже местный житель выжил после падения с 19-го этажа, поднявшись, он спел песню Аллы Пугачевой.
Как видно на видеозаписях последствий инцидента, появившихся в соцсетях, мужчина приземлился на багажник внедорожника Nissan X-Trail.
После того, как спасатели помогли ему выбраться из искореженной машины, он встал на ноги и спел строчку из песни "Любовь, похожая на сон".
Инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Колесниченко. Мужчину 1982 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами головы и позвоночника.
Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель департамента здравоохранения Воронежской области.
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро
30 марта, 12:07
 
ВоронежАлла ПугачеваПроисшествия
 
 
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