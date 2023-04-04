https://ria.ru/20230404/otoplenie-1862805295.html
СМИ: Минстрой предложил ввести регулировку счетов за отопление в Москве
СМИ: Минстрой предложил ввести регулировку счетов за отопление в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ: Минстрой предложил ввести регулировку счетов за отопление в Москве
Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление, что исключит резкие колебания в тарифах, пишут "Известия". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:42
2023-04-04T08:42
2023-04-04T11:09
общество
жкх
москва
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление, что исключит резкие колебания в тарифах, пишут "Известия"."Сейчас отопление в столице, как и в большинстве регионов, рассчитывается равномерно на 12 месяцев по показателю потребления за предыдущий год. В теплую зиму зачастую приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона, колебания достигают 25–50 процентов. Теперь коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчета", — сообщается в материале.Даже если в домах есть общие счетчики тепла, то плата все равно зависит от прошлогоднего потребления тепла, а в январе уже происходит сравнение оплаты и непосредственно израсходованной энергии, указывается в статье. Если оказывается, что нынешняя зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если нет — то коммунальщики должны вернуть деньги, отметили авторы.Пока что законопроект разработан для Москвы, однако член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что нововведение должно распространятся на все регионы в зависимости от их погодных условий.По информации "Известий", в настоящий момент законопроект на заседании правительства не рассматривался.
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общество, жкх, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ассоциация юристов россии
Общество, ЖКХ, Москва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Ассоциация юристов России
СМИ: Минстрой предложил ввести регулировку счетов за отопление в Москве
"Известия": Минстрой выступил за введение в Москве регулировки счетов за отопление
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление, что исключит резкие колебания в тарифах, пишут "Известия"
.
"Сейчас отопление в столице, как и в большинстве регионов, рассчитывается равномерно на 12 месяцев по показателю потребления за предыдущий год. В теплую зиму зачастую приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона, колебания достигают 25–50 процентов. Теперь коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчета", — сообщается в материале.
Даже если в домах есть общие счетчики тепла, то плата все равно зависит от прошлогоднего потребления тепла, а в январе уже происходит сравнение оплаты и непосредственно израсходованной энергии, указывается в статье. Если оказывается, что нынешняя зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если нет — то коммунальщики должны вернуть деньги, отметили авторы.
Пока что законопроект разработан для Москвы, однако член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что нововведение должно распространятся на все регионы в зависимости от их погодных условий.
По информации "Известий", в настоящий момент законопроект на заседании правительства не рассматривался.
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ