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Дети участников СВО отдохнут в оздоровительных лагерях Тверской области
Дети участников СВО отдохнут в оздоровительных лагерях Тверской области - РИА Новости, 04.04.2023
Дети участников СВО отдохнут в оздоровительных лагерях Тверской области
и. Дети участников СВО летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:09
2023-04-04T18:09
2023-04-04T18:09
тверская область
игорь руденя
дети
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. Дети участников СВО летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято во вторник на заседании регионального правительства. Возможность отдыха и оздоровления будет предоставлена всем детям военнослужащих-участников специальной военной операции."Для детей участников СВО мы предоставим путевки в любые лагеря Тверской области. Кроме того, мы выделим дополнительные средства на путевки для детей из многодетных семей, семей с невысоким уровнем доходов, а также ребят, которые находятся на попечении у государства", – сказал губернатор региона Игорь Руденя после заседания, отвечая на вопросы журналистов.В 2023 году в Тверской области летней оздоровительной кампанией планируется охватить свыше 67 тысяч детей, для которых откроются более 750 лагерей различного типа. Будет увеличено количество и наполняемость лагерей дневного пребывания: с началом летней кампании откроют 506 таких мест отдыха.Для того, чтобы дети смогли попробовать себя в трудовой деятельности в разных сферах, будут функционировать 217 лагерей труда и отдыха, в том числе на базе основных и средних школ.В Верхневолжье будут работать 22 загородных оздоровительных лагеря. В 2022 году за счёт средств областного бюджета поддержка в оплате стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря была оказана более 5 тысячам семей. В этом году данная практика будет продолжена.В прошлом году в регионе функционировало более 630 организаций отдыха и оздоровления детей. В летний период 2022 года в них отдохнули свыше 55 тысяч детей школьного возраста.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, дети
Тверская область, Игорь Руденя, Дети
ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. Дети участников СВО летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято во вторник на заседании регионального правительства. Возможность отдыха и оздоровления будет предоставлена всем детям военнослужащих-участников специальной военной операции.
"Для детей участников СВО мы предоставим путевки в любые лагеря Тверской области. Кроме того, мы выделим дополнительные средства на путевки для детей из многодетных семей, семей с невысоким уровнем доходов, а также ребят, которые находятся на попечении у государства", – сказал губернатор региона Игорь Руденя
после заседания, отвечая на вопросы журналистов.
В 2023 году в Тверской области летней оздоровительной кампанией планируется охватить свыше 67 тысяч детей, для которых откроются более 750 лагерей различного типа. Будет увеличено количество и наполняемость лагерей дневного пребывания: с началом летней кампании откроют 506 таких мест отдыха.
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Для того, чтобы дети смогли попробовать себя в трудовой деятельности в разных сферах, будут функционировать 217 лагерей труда и отдыха, в том числе на базе основных и средних школ.
В Верхневолжье будут работать 22 загородных оздоровительных лагеря. В 2022 году за счёт средств областного бюджета поддержка в оплате стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря была оказана более 5 тысячам семей. В этом году данная практика будет продолжена.
В прошлом году в регионе функционировало более 630 организаций отдыха и оздоровления детей. В летний период 2022 года в них отдохнули свыше 55 тысяч детей школьного возраста.