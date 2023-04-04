https://ria.ru/20230404/otdykh-1862995801.html

Дети участников СВО отдохнут в оздоровительных лагерях Тверской области

Дети участников СВО отдохнут в оздоровительных лагерях Тверской области - РИА Новости, 04.04.2023

Дети участников СВО отдохнут в оздоровительных лагерях Тверской области

и. Дети участников СВО летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:09

2023-04-04T18:09

2023-04-04T18:09

тверская область

игорь руденя

дети

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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. Дети участников СВО летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято во вторник на заседании регионального правительства. Возможность отдыха и оздоровления будет предоставлена всем детям военнослужащих-участников специальной военной операции."Для детей участников СВО мы предоставим путевки в любые лагеря Тверской области. Кроме того, мы выделим дополнительные средства на путевки для детей из многодетных семей, семей с невысоким уровнем доходов, а также ребят, которые находятся на попечении у государства", – сказал губернатор региона Игорь Руденя после заседания, отвечая на вопросы журналистов.В 2023 году в Тверской области летней оздоровительной кампанией планируется охватить свыше 67 тысяч детей, для которых откроются более 750 лагерей различного типа. Будет увеличено количество и наполняемость лагерей дневного пребывания: с началом летней кампании откроют 506 таких мест отдыха.Для того, чтобы дети смогли попробовать себя в трудовой деятельности в разных сферах, будут функционировать 217 лагерей труда и отдыха, в том числе на базе основных и средних школ.В Верхневолжье будут работать 22 загородных оздоровительных лагеря. В 2022 году за счёт средств областного бюджета поддержка в оплате стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря была оказана более 5 тысячам семей. В этом году данная практика будет продолжена.В прошлом году в регионе функционировало более 630 организаций отдыха и оздоровления детей. В летний период 2022 года в них отдохнули свыше 55 тысяч детей школьного возраста.

https://ria.ru/20230403/shkola-1862597863.html

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Артем Смирнов

игорь руденя, дети