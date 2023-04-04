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В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2023
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Республика Адыгея
 
18:59 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/otdelenie-1863006880.html
В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества"
В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2023
В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества"
В Адыгее к 1 июня создадут региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:59
2023-04-04T18:59
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
спецоперация
сво
республика адыгея
военнослужащие
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МАЙКОП, 4 апр – РИА Новости. В Адыгее к 1 июня создадут региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Мы уже приступили к его созданию. Подобрали помещение в центре Майкопа, в ближайшее время приступим к ремонту здания. Там будут кабинеты разных социальных направлений для предоставления юридической, психологической, социально-медицинской помощи, услуг адаптации, реабилитации и так далее. Открыть отделение фонда планируется к 1 июня, но фактически работа начнется раньше", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Отмечается, что республиканское отделение фонда временно разместится в Комплексном центре соцзащиты Майкопа, сейчас идет формирование кадрового состава. Работа адыгейского отделения будет выстраиваться по принципу одного окна, все обратившиеся смогут решить свои вопросы в одном месте. При этом каждое обращение до его выполнения будет сопровождать социальный координатор, добавляется в релизе.Деятельность новой структуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Среди задач фонда – оказание психологической и бесплатной юридической помощи, содействие в получении и восстановлении документов, помощь в социальной адаптации и трудоустройстве военных, а также оказание помощи семьям погибших военнослужащих.
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майкоп, мурат кумпилов, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", спецоперация, сво, республика адыгея, военнослужащие
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Спецоперация, СВО, Республика Адыгея, Военнослужащие

В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества"

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 4 апр – РИА Новости. В Адыгее к 1 июня создадут региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Мы уже приступили к его созданию. Подобрали помещение в центре Майкопа, в ближайшее время приступим к ремонту здания. Там будут кабинеты разных социальных направлений для предоставления юридической, психологической, социально-медицинской помощи, услуг адаптации, реабилитации и так далее. Открыть отделение фонда планируется к 1 июня, но фактически работа начнется раньше", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Отмечается, что республиканское отделение фонда временно разместится в Комплексном центре соцзащиты Майкопа, сейчас идет формирование кадрового состава. Работа адыгейского отделения будет выстраиваться по принципу одного окна, все обратившиеся смогут решить свои вопросы в одном месте. При этом каждое обращение до его выполнения будет сопровождать социальный координатор, добавляется в релизе.
Деятельность новой структуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Среди задач фонда – оказание психологической и бесплатной юридической помощи, содействие в получении и восстановлении документов, помощь в социальной адаптации и трудоустройстве военных, а также оказание помощи семьям погибших военнослужащих.
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Республика АдыгеяМайкопМурат КумпиловФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"СпецоперацияСВОРеспублика АдыгеяВоеннослужащие
 
 
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