https://ria.ru/20230404/otdelenie-1863006880.html

В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества"

В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2023

В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества"

В Адыгее к 1 июня создадут региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:59

2023-04-04T18:59

2023-04-04T18:59

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

спецоперация

сво

республика адыгея

военнослужащие

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МАЙКОП, 4 апр – РИА Новости. В Адыгее к 1 июня создадут региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Мы уже приступили к его созданию. Подобрали помещение в центре Майкопа, в ближайшее время приступим к ремонту здания. Там будут кабинеты разных социальных направлений для предоставления юридической, психологической, социально-медицинской помощи, услуг адаптации, реабилитации и так далее. Открыть отделение фонда планируется к 1 июня, но фактически работа начнется раньше", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Отмечается, что республиканское отделение фонда временно разместится в Комплексном центре соцзащиты Майкопа, сейчас идет формирование кадрового состава. Работа адыгейского отделения будет выстраиваться по принципу одного окна, все обратившиеся смогут решить свои вопросы в одном месте. При этом каждое обращение до его выполнения будет сопровождать социальный координатор, добавляется в релизе.Деятельность новой структуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Среди задач фонда – оказание психологической и бесплатной юридической помощи, содействие в получении и восстановлении документов, помощь в социальной адаптации и трудоустройстве военных, а также оказание помощи семьям погибших военнослужащих.

https://ria.ru/20230302/semi-1855477729.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

майкоп, мурат кумпилов, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", спецоперация, сво, республика адыгея, военнослужащие