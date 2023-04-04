https://ria.ru/20230404/osago-1862864968.html
Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО
Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО - РИА Новости, 04.04.2023
Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО
Штраф за езду без ОСАГО следует повысить в несколько раз, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:24
2023-04-04T12:24
2023-04-04T13:59
авто
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
осаго
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Штраф за езду без ОСАГО следует повысить в несколько раз, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации."Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", — сказал он на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств".При этом, по словам замминистра, возможна градация штрафов — для физических и для юридических лиц.Однако, по мнению Моисеева, можно обойтись и без существенного увеличения суммы. В пример он привел ситуацию, когда водитель проезжает непристегнутым через десять камер и получает из-за этого десять штрафов. "Если человек на каждой камере будет платить 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, я думаю, что можно штрафы не повышать", — пояснил замминистра.В соответствии с Правилами дорожного движения водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО. Например, если его не окажется у виновника ДТП, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании и ему придется обращаться в суд.
https://ria.ru/20221230/osago-1842366318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство финансов рф (минфин россии), осаго, общество
Авто, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), ОСАГО, Общество
Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО
Замглавы Минфина Моисеев предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО до пяти тысяч рублей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Штраф за езду без ОСАГО следует повысить в несколько раз, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации.
"Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", — сказал он на совещании "ОСАГО
: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств".
При этом, по словам замминистра, возможна градация штрафов — для физических и для юридических лиц.
Однако, по мнению Моисеева, можно обойтись и без существенного увеличения суммы. В пример он привел ситуацию, когда водитель проезжает непристегнутым через десять камер и получает из-за этого десять штрафов.
"Если человек на каждой камере будет платить 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, я думаю, что можно штрафы не повышать", — пояснил замминистра.
В соответствии с Правилами дорожного движения водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО. Например, если его не окажется у виновника ДТП, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании и ему придется обращаться в суд.
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