https://ria.ru/20230404/osago-1862864968.html

Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО

Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО - РИА Новости, 04.04.2023

Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО

Штраф за езду без ОСАГО следует повысить в несколько раз, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:24

2023-04-04T12:24

2023-04-04T13:59

авто

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

осаго

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Штраф за езду без ОСАГО следует повысить в несколько раз, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации."Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", — сказал он на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств".При этом, по словам замминистра, возможна градация штрафов — для физических и для юридических лиц.Однако, по мнению Моисеева, можно обойтись и без существенного увеличения суммы. В пример он привел ситуацию, когда водитель проезжает непристегнутым через десять камер и получает из-за этого десять штрафов. "Если человек на каждой камере будет платить 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, я думаю, что можно штрафы не повышать", — пояснил замминистра.В соответствии с Правилами дорожного движения водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО. Например, если его не окажется у виновника ДТП, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании и ему придется обращаться в суд.

https://ria.ru/20221230/osago-1842366318.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, россия, министерство финансов рф (минфин россии), осаго, общество