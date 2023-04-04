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Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России - РИА Новости, 04.04.2023
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22:17 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/orlen-1863038704.html
Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России
Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России - РИА Новости, 04.04.2023
Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России
Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:17
2023-04-04T22:17
экономика
цены на нефть
россия
польша
австралия
транснефть
татнефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat. У Orlen оставался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. Однако "Транснефть" 27 февраля сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, так как маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены, и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ. "Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора", - сказал Обайтек. При этом он заявил, что Orlen уже нашел объемы нефти для замещения российской. "Из России было только 10% нефти. Мы заменим ее нефтью с других направлений", - сказал он Обайтек утверждает, что его компания расторгла контракт с "Татнефтью" без штрафных санкций. "Мы без штрафов расторгли этот контракт. В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли", - сказал он. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
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экономика, цены на нефть, россия, польша, австралия, транснефть, татнефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Польша, Австралия, Транснефть, Татнефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России

Polsat: польский концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России

CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании ORLEN
Офис польской топливной компании ORLEN - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, Poland
Офис польской топливной компании ORLEN. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat.
У Orlen оставался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. Однако "Транснефть" 27 февраля сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, так как маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены, и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ.
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"Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора", - сказал Обайтек.
При этом он заявил, что Orlen уже нашел объемы нефти для замещения российской.
"Из России было только 10% нефти. Мы заменим ее нефтью с других направлений", - сказал он
Обайтек утверждает, что его компания расторгла контракт с "Татнефтью" без штрафных санкций. "Мы без штрафов расторгли этот контракт. В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли", - сказал он.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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