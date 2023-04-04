https://ria.ru/20230404/orlen-1863038704.html

Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России

Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России - РИА Новости, 04.04.2023

Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России

Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:17

2023-04-04T22:17

2023-04-04T22:17

экономика

цены на нефть

россия

польша

австралия

транснефть

татнефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat. У Orlen оставался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. Однако "Транснефть" 27 февраля сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, так как маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены, и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ. "Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора", - сказал Обайтек. При этом он заявил, что Orlen уже нашел объемы нефти для замещения российской. "Из России было только 10% нефти. Мы заменим ее нефтью с других направлений", - сказал он Обайтек утверждает, что его компания расторгла контракт с "Татнефтью" без штрафных санкций. "Мы без штрафов расторгли этот контракт. В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли", - сказал он. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

https://ria.ru/20230311/rossiya-1857132672.html

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экономика, цены на нефть, россия, польша, австралия, транснефть, татнефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)