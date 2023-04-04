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Орбан поддержал Трампа перед судом - РИА Новости, 04.04.2023
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00:54 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/orban-1862785061.html
Орбан поддержал Трампа перед судом
Орбан поддержал Трампа перед судом - РИА Новости, 04.04.2023
Орбан поддержал Трампа перед судом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу перед предъявлением ему судебных обвинений. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:54
2023-04-04T00:54
в мире
сша
венгрия
нью-джерси
дональд трамп
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу перед предъявлением ему судебных обвинений. "Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп", - написал Орбан в Twitter. Он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением Орбана на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-президента для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Трамп ранее призвал своих сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html
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в мире, сша, венгрия, нью-джерси, дональд трамп, виктор орбан
В мире, США, Венгрия, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан поддержал Трампа перед судом

Премьер Венгрии Орбан выразил поддержку Трампу перед предъявлением ему судебных обвинений

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу перед предъявлением ему судебных обвинений.
"Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп", - написал Орбан в Twitter.
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Он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением Орбана на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.
Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-президента для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Трамп ранее призвал своих сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.
Дональд Трамп и Сторми Дэниелс - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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В миреСШАВенгрияНью-ДжерсиДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
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