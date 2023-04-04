https://ria.ru/20230404/orban-1862785061.html

Орбан поддержал Трампа перед судом

Орбан поддержал Трампа перед судом - РИА Новости, 04.04.2023

Орбан поддержал Трампа перед судом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу перед предъявлением ему судебных обвинений. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:54

2023-04-04T00:54

2023-04-04T00:54

в мире

сша

венгрия

нью-джерси

дональд трамп

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу перед предъявлением ему судебных обвинений. "Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп", - написал Орбан в Twitter. Он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением Орбана на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-президента для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Трамп ранее призвал своих сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html

https://ria.ru/20230401/ssha-1862259648.html

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нью-джерси

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в мире, сша, венгрия, нью-джерси, дональд трамп, виктор орбан