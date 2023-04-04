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Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 04.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:15 04.04.2023 (обновлено: 21:28 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/oon-1863030756.html
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 04.04.2023
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:15
2023-04-04T21:28
религия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным организациям из-за ситуации в Киево-Печерской лавре."Обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций с требованием сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Омбудсмен выразила "крайнее возмущение безнравственной кампанией украинских властей", направленной на захват святыни православия – Киево-Печерской лавры."Территория монастыря, фактически, контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию", - заявила уполномоченный.По ее словам, подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими, наглядно показывает как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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Религия, ООН
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Москалькова обратилась к генсеку СЕ и в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным организациям из-за ситуации в Киево-Печерской лавре.
"Обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций с требованием сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
Омбудсмен выразила "крайнее возмущение безнравственной кампанией украинских властей", направленной на захват святыни православия – Киево-Печерской лавры.
"Территория монастыря, фактически, контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию", - заявила уполномоченный.
По ее словам, подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими, наглядно показывает как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
11 марта, 16:29
 
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