https://ria.ru/20230404/oon-1863030756.html
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 04.04.2023
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:15
2023-04-04T21:15
2023-04-04T21:28
религия
оон
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным организациям из-за ситуации в Киево-Печерской лавре."Обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций с требованием сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Омбудсмен выразила "крайнее возмущение безнравственной кампанией украинских властей", направленной на захват святыни православия – Киево-Печерской лавры."Территория монастыря, фактически, контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию", - заявила уполномоченный.По ее словам, подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими, наглядно показывает как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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оон
Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
Москалькова обратилась к генсеку СЕ и в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным организациям из-за ситуации в Киево-Печерской лавре.
"Обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций с требованием сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
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Омбудсмен выразила "крайнее возмущение безнравственной кампанией украинских властей", направленной на захват святыни православия – Киево-Печерской лавры.
"Территория монастыря, фактически, контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию", - заявила уполномоченный.
По ее словам, подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими, наглядно показывает как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания.
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