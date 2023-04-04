https://ria.ru/20230404/oon-1863030756.html

Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 04.04.2023

Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:15

2023-04-04T21:15

2023-04-04T21:28

религия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и международным организациям из-за ситуации в Киево-Печерской лавре."Обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций с требованием сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Омбудсмен выразила "крайнее возмущение безнравственной кампанией украинских властей", направленной на захват святыни православия – Киево-Печерской лавры."Территория монастыря, фактически, контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию", - заявила уполномоченный.По ее словам, подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими, наглядно показывает как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

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