https://ria.ru/20230404/okna-1862938160.html

Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья

Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья - РИА Новости, 04.04.2023

Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья

Производство пластиковых и алюминиевых окон появится в Одинцовском округе Московской области, говорится в сообщении министерства имущественных отношений... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:39

2023-04-04T15:39

2023-04-04T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Производство пластиковых и алюминиевых окон появится в Одинцовском округе Московской области, говорится в сообщении министерства имущественных отношений региона.Проект будет реализован компанией "Эксперт-строй". Участок под строительство предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Производственный комплекс расположится на участке площадью 4 гектара. Инвестиции в первую очередь проекта составят 280 миллионов рублей."Запуск производства запланирован в начале 2024 года. В рамках реализации проекта будет создано 200 рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.Она добавила, что "Эксперт-строй" планирует полностью отказаться от готовых импортных пластиковых профилей и заменить их продукцией собственного производства из отечественного сырья.

https://ria.ru/20230404/zavod-1862929488.html

московская область (подмосковье)

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)