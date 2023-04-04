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Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:39 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/okna-1862938160.html
Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья
Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья - РИА Новости, 04.04.2023
Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья
Производство пластиковых и алюминиевых окон появится в Одинцовском округе Московской области, говорится в сообщении министерства имущественных отношений... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:39
2023-04-04T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Производство пластиковых и алюминиевых окон появится в Одинцовском округе Московской области, говорится в сообщении министерства имущественных отношений региона.Проект будет реализован компанией "Эксперт-строй". Участок под строительство предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Производственный комплекс расположится на участке площадью 4 гектара. Инвестиции в первую очередь проекта составят 280 миллионов рублей."Запуск производства запланирован в начале 2024 года. В рамках реализации проекта будет создано 200 рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.Она добавила, что "Эксперт-строй" планирует полностью отказаться от готовых импортных пластиковых профилей и заменить их продукцией собственного производства из отечественного сырья.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья

© Фото : Правительство Московской областиПроизводство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья
Производство пластиковых окон запустят на западе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Производство пластиковых и алюминиевых окон появится в Одинцовском округе Московской области, говорится в сообщении министерства имущественных отношений региона.
Проект будет реализован компанией "Эксперт-строй". Участок под строительство предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Производственный комплекс расположится на участке площадью 4 гектара. Инвестиции в первую очередь проекта составят 280 миллионов рублей.
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино
Вчера, 15:26
"Запуск производства запланирован в начале 2024 года. В рамках реализации проекта будет создано 200 рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
Она добавила, что "Эксперт-строй" планирует полностью отказаться от готовых импортных пластиковых профилей и заменить их продукцией собственного производства из отечественного сырья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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