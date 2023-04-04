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По одному из предприятий в Одессе нанесли удар - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 04.04.2023 (обновлено: 11:27 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/odessa-1862804985.html
По одному из предприятий в Одессе нанесли удар
По одному из предприятий в Одессе нанесли удар - РИА Новости, 04.04.2023
По одному из предприятий в Одессе нанесли удар
Одно из предприятий в Одессе получило повреждения в результате обстрела, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы областной военной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:41
2023-04-04T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одно из предприятий в Одессе получило повреждения в результате обстрела, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Какой именно объект оказался под ударом, не уточняется.Минувшей ночью в Одессе и Одесской области объявлялась воздушная тревога, сообщалось о звуках взрывов.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи.
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в мире, одесса, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область
По одному из предприятий в Одессе нанесли удар

Советник главы ОВА Братчук сообщил о пожаре на одном из предприятий в Одессе

© Кадр видео очевидцаПожар в Одессе
Пожар в Одессе
© Кадр видео очевидца
Пожар в Одессе
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одно из предприятий в Одессе получило повреждения в результате обстрела, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
«
"Попадание было в одно из предприятий Одесского района. Пожар пришлось ликвидировать практически до утра", — сказал он.
Какой именно объект оказался под ударом, не уточняется.
Минувшей ночью в Одессе и Одесской области объявлялась воздушная тревога, сообщалось о звуках взрывов.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи.
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