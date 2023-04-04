https://ria.ru/20230404/odessa-1862804985.html

По одному из предприятий в Одессе нанесли удар

По одному из предприятий в Одессе нанесли удар - РИА Новости, 04.04.2023

По одному из предприятий в Одессе нанесли удар

Одно из предприятий в Одессе получило повреждения в результате обстрела, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы областной военной... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:41

2023-04-04T08:41

2023-04-04T11:27

специальная военная операция на украине

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одесса

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одно из предприятий в Одессе получило повреждения в результате обстрела, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Какой именно объект оказался под ударом, не уточняется.Минувшей ночью в Одессе и Одесской области объявлялась воздушная тревога, сообщалось о звуках взрывов.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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украина

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, одесская область