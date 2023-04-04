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Помогавших украинскому диверсанту белорусов обвинили в госизмене - РИА Новости, 04.04.2023
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23:11 04.04.2023 (обновлено: 23:39 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1863045680.html
Помогавших украинскому диверсанту белорусов обвинили в госизмене
Помогавших украинскому диверсанту белорусов обвинили в госизмене - РИА Новости, 04.04.2023
Помогавших украинскому диверсанту белорусов обвинили в госизмене
Белорусы, помогавшие украинскому диверсанту, который атаковал в конце февраля российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском, обвинены не только по РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:11
2023-04-04T23:39
в мире
белоруссия
служба безопасности украины
а-50
александр лукашенко
польша
минск
михаил демин
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Белорусы, помогавшие украинскому диверсанту, который атаковал в конце февраля российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском, обвинены не только по статье о теракте, но и в госизмене, сообщил в интервью заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек. В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии. Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Было возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. "Собранные доказательства свидетельствуют о том, что задержанные предварительно объединились в устойчивую управляемую организованную группу для совместной преступной деятельности… Все участники организованной группы, независимо от их роли в преступлении, признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "акт терроризма, совершенный организованной группой". С учетом того, что за организацией попытки теракта стоят спецслужбы иностранных государств, действия фигурантов из числа граждан Республики Беларусь дополнительно квалифицированы по статье "Измена государству", - сказал Бычек в эфире телеканала ОНТ. Он подчеркнул, что санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни.Телеканал также приводит подробности того, как было совершено нападение на российский самолет и кто помогал диверсанту. В частности, по данным телеканала, ему активно помогал сторонник белорусской оппозиции, находившийся на тот момент в Польше и, как было заявлено в эфире ОНТ, завербованный СБУ, Виталий Якутик. В частности, он встречал Швеца в Польше, а также помогал в легализации его в Белоруссии, доставке в Минск дронов для теракта.Согласно сюжету телеканала, Якутику, в свою очередь, помогал Денис Соколов, который привез в Белоруссию один из доставленных Якутиком в Литву дронов, а также еще осенью фиктивно оформил украинца в свою проектную компанию в качестве архитектора. Также Якутик через Михаила Демина передал в Белоруссию для Швеца ретранслятор, который использовался для атаки на самолет, и второй дрон - через сервис доставки.Демин привез на своей машине Швеца в Столин на юге Белоруссии, куда по первоначальному плану для эвакуации прибыл украинский диверсант, но от которого пришлось отказаться, поскольку белорусские силовики перекрыли подходы к границе с Украиной. При этом выехавшие в Польшу сторонники белорусской оппозиции Евгения Точицкая и ее супруг Сергей Лопарев попросили Максима Лопатина забрать из Столина Швеца назад в Минск, а Олега Сычева – приютить его в доме под Минском, где диверсант и был задержан.Телеканал также рассказал, что личность исполнителя атаки на самолет удалось вычислить благодаря брошенной машине, которую он использовал для того, чтобы добираться к месту запуска дрона.
https://ria.ru/20230309/kazn-1856853022.html
https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html
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польша
минск
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в мире, белоруссия, служба безопасности украины, а-50, александр лукашенко, польша, минск, михаил демин
В мире, Белоруссия, Служба безопасности Украины, А-50, Александр Лукашенко, Польша, Минск, Михаил Демин
Помогавших украинскому диверсанту белорусов обвинили в госизмене

Помогавших украинскому диверсанту на аэродроме "Мачулищи" белорусов обвинили в госизмене

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Белорусы, помогавшие украинскому диверсанту, который атаковал в конце февраля российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском, обвинены не только по статье о теракте, но и в госизмене, сообщил в интервью заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.
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9 марта, 18:54
Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Было возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
"Собранные доказательства свидетельствуют о том, что задержанные предварительно объединились в устойчивую управляемую организованную группу для совместной преступной деятельности… Все участники организованной группы, независимо от их роли в преступлении, признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "акт терроризма, совершенный организованной группой". С учетом того, что за организацией попытки теракта стоят спецслужбы иностранных государств, действия фигурантов из числа граждан Республики Беларусь дополнительно квалифицированы по статье "Измена государству", - сказал Бычек в эфире телеканала ОНТ.
Он подчеркнул, что санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни.
Телеканал также приводит подробности того, как было совершено нападение на российский самолет и кто помогал диверсанту. В частности, по данным телеканала, ему активно помогал сторонник белорусской оппозиции, находившийся на тот момент в Польше и, как было заявлено в эфире ОНТ, завербованный СБУ, Виталий Якутик. В частности, он встречал Швеца в Польше, а также помогал в легализации его в Белоруссии, доставке в Минск дронов для теракта.
Согласно сюжету телеканала, Якутику, в свою очередь, помогал Денис Соколов, который привез в Белоруссию один из доставленных Якутиком в Литву дронов, а также еще осенью фиктивно оформил украинца в свою проектную компанию в качестве архитектора. Также Якутик через Михаила Демина передал в Белоруссию для Швеца ретранслятор, который использовался для атаки на самолет, и второй дрон - через сервис доставки.
Демин привез на своей машине Швеца в Столин на юге Белоруссии, куда по первоначальному плану для эвакуации прибыл украинский диверсант, но от которого пришлось отказаться, поскольку белорусские силовики перекрыли подходы к границе с Украиной. При этом выехавшие в Польшу сторонники белорусской оппозиции Евгения Точицкая и ее супруг Сергей Лопарев попросили Максима Лопатина забрать из Столина Швеца назад в Минск, а Олега Сычева – приютить его в доме под Минском, где диверсант и был задержан.
Телеканал также рассказал, что личность исполнителя атаки на самолет удалось вычислить благодаря брошенной машине, которую он использовал для того, чтобы добираться к месту запуска дрона.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 16:25
 
В миреБелоруссияСлужба безопасности УкраиныА-50Александр ЛукашенкоПольшаМинскМихаил Демин
 
 
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