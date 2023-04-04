СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
СБУ заочно обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России, сообщили во вторник в ведомстве.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), который поддержал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
С 1 апреля по 11 сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России.
Как утверждает СБУ, в это время протоиерей, имя которого не называется, организовал крестный ход к Дню крещения Руси, во время которого якобы благословил российских военных. По данным ведомства, на данный момент священнослужитель не находится на территории Украины, а сейчас является настоятелем православного прихода Иоанна-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно уголовному кодексу Украины, священника заочно обвинили в "оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".