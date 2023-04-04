https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862913508.html

СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России - РИА Новости, 04.04.2023

СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

Служба безопасности Украины заочно обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:40

2023-04-04T14:40

2023-04-04T14:40

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изюм (город)

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России, сообщили во вторник в ведомстве. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), который поддержал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. С 1 апреля по 11 сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России. Как утверждает СБУ, в это время протоиерей, имя которого не называется, организовал крестный ход к Дню крещения Руси, во время которого якобы благословил российских военных. По данным ведомства, на данный момент священнослужитель не находится на территории Украины, а сейчас является настоятелем православного прихода Иоанна-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Согласно уголовному кодексу Украины, священника заочно обвинили в "оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230404/upts-1862888420.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862770840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, изюм (город), служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц