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СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России - РИА Новости, 04.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:40 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862913508.html
СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России - РИА Новости, 04.04.2023
СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
Служба безопасности Украины заочно обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:40
2023-04-04T14:40
религия
в мире
россия
изюм (город)
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России, сообщили во вторник в ведомстве. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), который поддержал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. С 1 апреля по 11 сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России. Как утверждает СБУ, в это время протоиерей, имя которого не называется, организовал крестный ход к Дню крещения Руси, во время которого якобы благословил российских военных. По данным ведомства, на данный момент священнослужитель не находится на территории Украины, а сейчас является настоятелем православного прихода Иоанна-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Согласно уголовному кодексу Украины, священника заочно обвинили в "оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230404/upts-1862888420.html
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в мире, россия, изюм (город), служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Россия, Изюм (город), Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

СБУ заочно обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России, сообщили во вторник в ведомстве.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), который поддержал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций
Вчера, 13:24
С 1 апреля по 11 сентября 2022 года город Изюм находился под контролем России.
Как утверждает СБУ, в это время протоиерей, имя которого не называется, организовал крестный ход к Дню крещения Руси, во время которого якобы благословил российских военных. По данным ведомства, на данный момент священнослужитель не находится на территории Украины, а сейчас является настоятелем православного прихода Иоанна-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно уголовному кодексу Украины, священника заочно обвинили в "оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Почаевская Успенская лавра - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры
3 апреля, 21:48
 
РелигияВ миреРоссияИзюм (город)Служба безопасности УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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