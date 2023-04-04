https://ria.ru/20230404/obuchenie-1862799234.html

В Госдуме хотят обязать детских аниматоров проходить специальное обучение

В Госдуме хотят обязать детских аниматоров проходить специальное обучение - РИА Новости, 04.04.2023

В Госдуме хотят обязать детских аниматоров проходить специальное обучение

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила комплексно отрегулировать законодательство о нормах проведения развлекательных... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T07:18

2023-04-04T07:18

2023-04-04T07:18

общество

москва

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила комплексно отрегулировать законодательство о нормах проведения развлекательных квестов, депутат заявила РИА Новости, что нужно обязать аниматоров проходить специальное обучение для работы и освидетельствование на наличие психических расстройств, ужесточить требования к реквизиту и технике безопасности. Депутаты уже не первый месяц обсуждают комплексное регулирование квест-индустрии. В октябре прошлого года Лантратова заявила РИА Новости, что депутаты планируют разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в связи с их опасностью для здоровья - регламентировать нормы проведения и безопасности. Для этого в Думе была образована профильная рабочая группа. "Аниматорам надо проходить специальное обучение. Требуется разработка образовательной программы для них, в формате курса повышения квалификации, где они научатся безопасной работе с клиентами", - заявила Лантратова РИА Новости. При этом депутат считает необходимым ввести для аниматоров обязательное наличие медкнижки и прохождение медосмотра при приеме на работу. "Особенно важно выявлять людей с психическими расстройствами, склонностью к садизму", - указала она, отметив, что это необходимо, поскольку аниматоры взаимодействуют с детьми. Новые требовования к технике безопасности Кроме того, Лантратова предлагает ужесточить правила техники безопасности для организаторов квестов, в частности, запретить использовать любой травмоопасный инвентарь. По ее словам, "если в квесте есть топор, то рано или поздно им кто-нибудь травмируется". Вместе с тем депутат также предложила установить единый документ информирования граждан о правилах безопасности, подтверждающий прохождения участниками квеста инструктажа. Для этого потребуется издание отдельного подзаконного акта, пояснила она. В сентябре 2022-го года было заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве.

https://ria.ru/20230403/professiya-1862631468.html

https://ria.ru/20230403/professiya-1862631468.html

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общество, москва, яна лантратова, госдума рф