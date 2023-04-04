https://ria.ru/20230404/obstrel-1862857036.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 04.04.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:00

2023-04-04T12:00

2023-04-04T12:00

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. О последствиях обстрела пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра

https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

россия

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины