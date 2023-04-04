https://ria.ru/20230404/obstrel-1862857036.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:00
2023-04-04T12:00
2023-04-04T12:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. О последствиях обстрела пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда натовского калибра