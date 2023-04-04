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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска во вторник утром обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:24
2023-04-04T11:24
2023-04-04T11:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. О последствиях обстрела пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
украина
донецк
пантелеймоновка (горловский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Пантелеймоновка (Горловский район)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами