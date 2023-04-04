https://ria.ru/20230404/niderlandy-1862801490.html
При сходе поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек
При сходе поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек - РИА Новости, 04.04.2023
При сходе поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек
Несколько десятков человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T07:43
2023-04-04T07:43
2023-04-04T10:25
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. Ранее во вторник агентство передавало, что произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, затем информация была уточнена - пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным оборудованием. "Как сообщили нидерландские экстренные службы, пассажирский поезд, перевозивший по меньшей мере 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах утром во вторник после столкновения со строительным оборудованием на пути, несколько десятков человек пострадали, многие серьезно", - передает агентство во вторник. Как отмечается, некоторые из пострадавших были госпитализированы, другим была оказана помощь на месте. Ранее агентство передавало, что спасательные бригады прибыли на место аварии недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия. Кроме того, агентство со ссылкой на заявление Нидерландских железных дорог (NS) в своем Twitter-аккаунте добавило, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги отменены из-за аварии.
https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html
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в мире, нидерланды, южная голландия, гаага
В мире, Нидерланды, Южная Голландия, Гаага
При сходе поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек
Reuters: при сходе поезда с рельсов в Нидерландах пострадали несколько десятков человек
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Несколько десятков человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters
со ссылкой на экстренные службы.
Ранее во вторник агентство передавало, что произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, затем информация была уточнена - пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным оборудованием.
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"Как сообщили нидерландские экстренные службы, пассажирский поезд, перевозивший по меньшей мере 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах утром во вторник после столкновения со строительным оборудованием на пути, несколько десятков человек пострадали, многие серьезно", - передает агентство во вторник.
Как отмечается, некоторые из пострадавших были госпитализированы, другим была оказана помощь на месте.
Ранее агентство передавало, что спасательные бригады прибыли на место аварии недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия
. Кроме того, агентство со ссылкой на заявление Нидерландских железных дорог (NS) в своем Twitter-аккаунте добавило, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги
отменены из-за аварии.
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