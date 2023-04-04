https://ria.ru/20230404/nauka-1862230503.html

Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой

Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой - РИА Новости, 04.04.2023

Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой

Ученым Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива удалось стабилизировать левитирующие капли солевого раствора над... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:00

2023-04-04T03:00

2023-04-04T03:00

наука

россия

тюменский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

мгу имени м. в. ломоносова

тюмень

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ученым Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива удалось стабилизировать левитирующие капли солевого раствора над поверхностью воды. По их словам, это позволит улучшить понимание механизмов воздушно-капельной и воздушно-аэрозольной передачи инфекционных заболеваний. Результаты работы исследователей опубликованы в International Journal of Thermal Sciences.Ранее исследователи уже описали подобную технологию для капель чистой воды: ими было открыто явление левитирующих капельных кластеров воды над поверхностью раствора. Физики ТюмГУ научились стабилизировать кластеры воды и увеличивать время их жизни от десятков секунд до нескольких часов с помощью пучка инфракрасного излучения.В своей работе физики не только экспериментально доказали возможность получения и поддержания существования соленых капель над поверхностью воды, но и предложили две теоретические модели для описания этих процессов.Ученые также планируют вывести технологию 2D-аэрозоля на новый уровень. Аэрозоль – двухфазная система, представляющая собой небольшие капли жидкости или маленькие частицы твердого вещества, распределенные в объеме газа. Примерами аэрозолей в быту являются спреи для лечения воспалений горла, увлажнители воздуха, лаки для волос или краски для граффити.Федорец добавил, что исследование малоизученных процессов в аэрозолях и понимание физики этих процессов может помочь существенно продвинуться в изучении распространения патогенов воздушно-капельным путем, химической эволюции загрязнений атмосферы и даже механизмов изменения климата.Как отметили в ТюмГУ, установки, с помощью которых физики университета проводят свои исследования, не имеют аналогов в России и за рубежом.В исследовании принимали участие ученые ТюмГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова и Объединенного института высоких температур РАН. Тюменский государственный университет участник программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20200914/tyumgu-1577094202.html

https://ria.ru/20220919/bakterii-1816812744.html

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россия, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, мгу имени м. в. ломоносова, тюмень