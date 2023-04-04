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Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой - РИА Новости, 04.04.2023
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Наука
 
03:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/nauka-1862230503.html
Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой
Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой - РИА Новости, 04.04.2023
Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой
Ученым Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива удалось стабилизировать левитирующие капли солевого раствора над... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:00
2023-04-04T03:00
наука
россия
тюменский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
мгу имени м. в. ломоносова
тюмень
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ученым Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива удалось стабилизировать левитирующие капли солевого раствора над поверхностью воды. По их словам, это позволит улучшить понимание механизмов воздушно-капельной и воздушно-аэрозольной передачи инфекционных заболеваний. Результаты работы исследователей опубликованы в International Journal of Thermal Sciences.Ранее исследователи уже описали подобную технологию для капель чистой воды: ими было открыто явление левитирующих капельных кластеров воды над поверхностью раствора. Физики ТюмГУ научились стабилизировать кластеры воды и увеличивать время их жизни от десятков секунд до нескольких часов с помощью пучка инфракрасного излучения.В своей работе физики не только экспериментально доказали возможность получения и поддержания существования соленых капель над поверхностью воды, но и предложили две теоретические модели для описания этих процессов.Ученые также планируют вывести технологию 2D-аэрозоля на новый уровень. Аэрозоль – двухфазная система, представляющая собой небольшие капли жидкости или маленькие частицы твердого вещества, распределенные в объеме газа. Примерами аэрозолей в быту являются спреи для лечения воспалений горла, увлажнители воздуха, лаки для волос или краски для граффити.Федорец добавил, что исследование малоизученных процессов в аэрозолях и понимание физики этих процессов может помочь существенно продвинуться в изучении распространения патогенов воздушно-капельным путем, химической эволюции загрязнений атмосферы и даже механизмов изменения климата.Как отметили в ТюмГУ, установки, с помощью которых физики университета проводят свои исследования, не имеют аналогов в России и за рубежом.В исследовании принимали участие ученые ТюмГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова и Объединенного института высоких температур РАН. Тюменский государственный университет участник программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20200914/tyumgu-1577094202.html
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россия, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, мгу имени м. в. ломоносова, тюмень
Наука, Россия, Тюменский государственный университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, МГУ имени М. В. Ломоносова, Тюмень

Физики объяснили левитацию капель солевого раствора над водой

© iStock.com / smirkdingoКапли
Капли - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / smirkdingo
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ученым Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива удалось стабилизировать левитирующие капли солевого раствора над поверхностью воды. По их словам, это позволит улучшить понимание механизмов воздушно-капельной и воздушно-аэрозольной передачи инфекционных заболеваний. Результаты работы исследователей опубликованы в International Journal of Thermal Sciences.
Ранее исследователи уже описали подобную технологию для капель чистой воды: ими было открыто явление левитирующих капельных кластеров воды над поверхностью раствора. Физики ТюмГУ научились стабилизировать кластеры воды и увеличивать время их жизни от десятков секунд до нескольких часов с помощью пучка инфракрасного излучения.
«
"Задача во многом продиктована необходимостью работы с микроорганизмами, которые традиционно культивируются в питательных средах на основе солевого раствора. Соответственно, капли биокластера неизбежно содержат соль и нужно как минимум понимать, на что это влияет", – отметил руководитель научно-исследовательской лаборатории микрогидродинамических технологий ТюмГУ X-BIO Александр Федорец.
В своей работе физики не только экспериментально доказали возможность получения и поддержания существования соленых капель над поверхностью воды, но и предложили две теоретические модели для описания этих процессов.
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Ученые также планируют вывести технологию 2D-аэрозоля на новый уровень. Аэрозоль – двухфазная система, представляющая собой небольшие капли жидкости или маленькие частицы твердого вещества, распределенные в объеме газа. Примерами аэрозолей в быту являются спреи для лечения воспалений горла, увлажнители воздуха, лаки для волос или краски для граффити.
Федорец добавил, что исследование малоизученных процессов в аэрозолях и понимание физики этих процессов может помочь существенно продвинуться в изучении распространения патогенов воздушно-капельным путем, химической эволюции загрязнений атмосферы и даже механизмов изменения климата.
Как отметили в ТюмГУ, установки, с помощью которых физики университета проводят свои исследования, не имеют аналогов в России и за рубежом.
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В исследовании принимали участие ученые ТюмГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова и Объединенного института высоких температур РАН. Тюменский государственный университет участник программы "Приоритет-2030".
 
НаукаРоссияТюменский государственный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваТюмень
 
 
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