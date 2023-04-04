https://ria.ru/20230404/nato-1862971484.html

Байден приветствовал вступление Финляндии в НАТО

Байден приветствовал вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Байден приветствовал вступление Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден "с гордостью" приветствовал вступление Финляндии в НАТО, уверен, что это сделает альянс сильнее, чем когда-либо, сообщил во вторник... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:50

2023-04-04T16:50

2023-04-04T17:32

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с гордостью" приветствовал вступление Финляндии в НАТО, уверен, что это сделает альянс сильнее, чем когда-либо, сообщил во вторник Белый дом."Сегодня я горд приветствовать Финляндию в НАТО в качестве 31-го члена альянса", - заявил Байден в связи с принятием страны в альянс. Его слова приводит Белый дом. По его оценке, принятие нового члена в НАТО "сделает его сильнее, чем когда-либо".Байден отметил, что вступление Финляндии "стало самым быстрым в современной истории" и выразил надежду, что "как можно скорее" в НАТО войдет и Швеция. "Призываю Турцию и Венгрию завершить процесс ратификации без промедлений", - заявил президент США.По его словам, события на Украине сделали "альянс единым, как никогда". "Вместе, усиленные нашим новым союзником - Финляндией, мы продолжим хранить безопасность в трансатлантике, защищать каждый дюйм территории НАТО и решать все встающие перед нами проблемы", - сказал президент США.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов.Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230404/nato-1862860184.html

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862879123.html

https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, джо байден, сша