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Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 04.04.2023
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16:47 04.04.2023 (обновлено: 16:48 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/nato-1862970184.html
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 04.04.2023
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков
Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:47
2023-04-04T16:48
в мире
россия
финляндия
нато
сергей рябков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".При этом Рябков указал, что "безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия (вступления в НАТО)".
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862964725.html
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в мире, россия, финляндия, нато, сергей рябков
В мире, Россия, Финляндия, НАТО, Сергей Рябков
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков

Рябков: Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО и обнародует ответные меры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Рябков указал, что "безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия (вступления в НАТО)".
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