https://ria.ru/20230404/nato-1862970184.html

Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков

Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 04.04.2023

Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков

Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:47

2023-04-04T16:47

2023-04-04T16:48

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сергей рябков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".При этом Рябков указал, что "безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия (вступления в НАТО)".

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862964725.html

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в мире, россия, финляндия, нато, сергей рябков