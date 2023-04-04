https://ria.ru/20230404/nato-1862970184.html
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 04.04.2023
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков
Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:47
2023-04-04T16:47
2023-04-04T16:48
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сергей рябков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародует в подходящее время ответные меры, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".При этом Рябков указал, что "безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия (вступления в НАТО)".
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862964725.html
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в мире, россия, финляндия, нато, сергей рябков
В мире, Россия, Финляндия, НАТО, Сергей Рябков
Россия обнародует ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Рябков
Рябков: Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО и обнародует ответные меры