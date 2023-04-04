https://ria.ru/20230404/nato-1862953883.html

В МИД рассказали, как НАТО готовит почву для присутствия в Азии

В МИД рассказали, как НАТО готовит почву для присутствия в Азии - РИА Новости, 04.04.2023

В МИД рассказали, как НАТО готовит почву для присутствия в Азии

К AUKUS и QUAD активно подключаются Франция, Великобритания, ФРГ, Канада, таким образом речь идет о подготовке почвы для присутствия НАТО в АТР, заявил во... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:13

2023-04-04T16:13

2023-04-04T16:13

aukus

атр

андрей руденко

нато

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. К AUKUS и QUAD активно подключаются Франция, Великобритания, ФРГ, Канада, таким образом речь идет о подготовке почвы для присутствия НАТО в АТР, заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко. "Ко всем этим селективным форматам (AUKUS, QUAD - ред.) активно подключается евроатлантический компонент в лице Франции, Великобритании, Германии, Канады. Задействуются и более мелкие игроки, например, Нидерланды. Таким образом, теперь речь идет не о создании новой платформы "азиатского НАТО", а скорее о подготовке почвы, комфортной среды для входа в регион самого альянса", - сказал Руденко в интервью RTVI. Он подчеркнул, что "вопрос только в том, где конкретно обоснуются натовские части". "Есть уже первые "претенденты". Австралия, на территории которой предполагается размещение военной инфраструктуры как для флота членов альянса, так и для стратегической авиации США. Япония, на высоком уровне заявляющая о необратимости "натофикации" АТР. Республика Корея, которая в 2022 году открыла представительство при НАТО и запускает в этом году консультации с блоком на уровне руководителей подразделений генштабов", - отметил Руденко. Он добавил, что в Азии сформировалось своего рода "пронатовское ядро" - "еще один "квад" в составе Токио, Сеула, Канберры и Веллингтона, которые стали именовать себя "азиатско-тихоокеанской четверкой". "К процессам, направленным на заведение НАТО в Азию, активно подключается Евросоюз, пытающийся использовать остатки былой репутации. В действительности же ЕС - с формализацией связки с НАТО - по сути уже превратился в филиал альянса. Методы "обработки" натовцами государств АТР стандартные. На первом этапе продвигается "позитивный имидж" этого военного блока как организации, якобы делающей упор не на силовую, а на политическую составляющую", - полагает Руденко. Он подчеркнул, что затем формируемую под НАТО инфраструктуру (и в рамках AUKUS, и по линии всех разновидностей QUAD) заворачивают в гражданскую "обертку". "Например, под шапкой борьбы с изменением климата с жесткой линией на ее "секьюритизацию", предполагающую, что для решения вопросов, связанных с окружающей средой, обязательно должны использоваться ресурсы военных блоков. Это хорошо видно по повестке дня всевозможных "индо-тихоокеанских" конференций - по линии начальников генштабов, командующих сухопутными силами, ВМС, военных разведок. Климат фактически стал там обязательным элементом. Что ни встреча, то о "погоде", больше и поговорить не о чем", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20230330/aukus-1861820383.html

https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

aukus, атр, андрей руденко, нато, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, канада, франция, великобритания, нидерланды, австралия