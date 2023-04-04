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Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:29

2023-04-04T14:29

2023-04-04T14:43

в мире

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нато

пекка хаависто

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сша

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из трансляции мероприятия финскими СМИ.Подписание прошло в небольшом кабинете финского представительства НАТО в Брюсселе, напротив штаб-квартиры НАТО. На столе стояли флаги НАТО, Финляндии, ЕС и букет белых цветов."Атмосфера, конечно, ожидаемая", - сказал Хаависто.Ожидается, что в 15.30 мск финский министр передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-04-04T14:29 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, нато, пекка хаависто, энтони блинкен, сша