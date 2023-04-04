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Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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14:29 04.04.2023 (обновлено: 14:43 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/nato-1862910277.html
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:29
2023-04-04T14:43
в мире
финляндия
нато
пекка хаависто
энтони блинкен
сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из трансляции мероприятия финскими СМИ.Подписание прошло в небольшом кабинете финского представительства НАТО в Брюсселе, напротив штаб-квартиры НАТО. На столе стояли флаги НАТО, Финляндии, ЕС и букет белых цветов."Атмосфера, конечно, ожидаемая", - сказал Хаависто.Ожидается, что в 15.30 мск финский министр передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, финляндия, нато, пекка хаависто, энтони блинкен, сша
В мире, Финляндия, НАТО, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, США
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто подписал в Брюсселе договор о вступлении страны в НАТО

© AP Photo / Sergei GritsЛюди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки
Люди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Люди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из трансляции мероприятия финскими СМИ.
Подписание прошло в небольшом кабинете финского представительства НАТО в Брюсселе, напротив штаб-квартиры НАТО. На столе стояли флаги НАТО, Финляндии, ЕС и букет белых цветов.
"Атмосфера, конечно, ожидаемая", - сказал Хаависто.
Ожидается, что в 15.30 мск финский министр передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.
 
В миреФинляндияНАТОПекка ХаавистоЭнтони БлинкенСША
 
 
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