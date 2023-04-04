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Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:29
2023-04-04T14:29
2023-04-04T14:43
в мире
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пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора, следует из трансляции мероприятия финскими СМИ.Подписание прошло в небольшом кабинете финского представительства НАТО в Брюсселе, напротив штаб-квартиры НАТО. На столе стояли флаги НАТО, Финляндии, ЕС и букет белых цветов."Атмосфера, конечно, ожидаемая", - сказал Хаависто.Ожидается, что в 15.30 мск финский министр передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023-04-04T14:29
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РИА Новости
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в мире, финляндия, нато, пекка хаависто, энтони блинкен, сша
В мире, Финляндия, НАТО, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, США
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто подписал в Брюсселе договор о вступлении страны в НАТО