https://ria.ru/20230404/nato-1862903960.html

МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО

МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО

После вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:08

2023-04-04T14:08

2023-04-04T14:12

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. После вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера, заявили во вторник в МИД РФ."В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами Российской Федерации произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе – ранее одном из наиболее стабильных в мире. Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.Отмечается, что теперь РФ будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности. "Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений", - подчеркнул МИД РФ.В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий. "Проводимая Хельсинки до этого политика военного неприсоединения долгое время служила финским национальным интересам, являлась одним из важных факторов обеспечения доверия в регионе Балтийского моря, на европейском континенте в целом. Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран-членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230404/nato-1862878102.html

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862886361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, финляндия, москва, нато, в мире