https://ria.ru/20230404/nato-1862903960.html
МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО
МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО
После вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:08
2023-04-04T14:08
2023-04-04T14:12
россия
финляндия
москва
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3008c75e42b0573c0b773694c8c3c7c.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. После вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера, заявили во вторник в МИД РФ."В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами Российской Федерации произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе – ранее одном из наиболее стабильных в мире. Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.Отмечается, что теперь РФ будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности. "Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений", - подчеркнул МИД РФ.В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий. "Проводимая Хельсинки до этого политика военного неприсоединения долгое время служила финским национальным интересам, являлась одним из важных факторов обеспечения доверия в регионе Балтийского моря, на европейском континенте в целом. Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран-членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230404/nato-1862878102.html
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862886361.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27294beeaa67a786e6be681eed6d98ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, москва, нато, в мире
Россия, Финляндия, Москва, НАТО, В мире
МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО
МИД: после вступления Финляндии в НАТО ситуация в Северной Европе кардинально изменится
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
После вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера, заявили во вторник в МИД
РФ.
"В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами Российской Федерации произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе – ранее одном из наиболее стабильных в мире. Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков
Отмечается, что теперь РФ будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности. "Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений", - подчеркнул МИД РФ.
В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий. "Проводимая Хельсинки до этого политика военного неприсоединения долгое время служила финским национальным интересам, являлась одним из важных факторов обеспечения доверия в регионе Балтийского моря, на европейском континенте в целом. Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран-членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске