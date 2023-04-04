https://ria.ru/20230404/nato-1862901777.html
В МИД ответили на вступление Финляндии в НАТО
В МИД ответили на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
В МИД ответили на вступление Финляндии в НАТО
Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:58
2023-04-04T13:58
2023-04-04T13:58
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, заявило министерство иностранных дел России.В Москве считают, что этот "скоропалительный шаг" Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история, отметило ведомство."Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", - говорится в заявлении МИД РФ.
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862886361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, москва, россия, нато, в мире
Финляндия, Москва, Россия, НАТО, В мире
В МИД ответили на вступление Финляндии в НАТО
МИД: присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы