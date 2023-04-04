https://ria.ru/20230404/nato-1862878305.html

В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО

В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО

Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:55

2023-04-04T12:55

2023-04-04T13:01

россия

нато

безопасность

дмитрий песков

финляндия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс.Также он сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО - исходя из этого будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

россия

финляндия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, безопасность, дмитрий песков, финляндия