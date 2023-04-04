https://ria.ru/20230404/nato-1862878305.html
В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО
В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО
Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:55
2023-04-04T12:55
2023-04-04T13:01
россия
нато
безопасность
дмитрий песков
финляндия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс.Также он сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО - исходя из этого будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, безопасность, дмитрий песков, финляндия
Россия, НАТО, Безопасность, Дмитрий Песков, Финляндия
В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО
Песков: расширение НАТО вынуждает Россию на контрмеры по обеспечению своей безопасности
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс.
«
"Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и стратегическом плане", - сказал Песков.
Также он сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО - исходя из этого будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.
«
"Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. <…> Поверьте, своевременно наши военные обо всем сообщат", - добавил Песков.
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