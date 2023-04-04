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Как расширялась НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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14:31 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/nato-1862860184.html
Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:31
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инфографика
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европа
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Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подступал к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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нато, политика, сша, канада, европа, финляндия, видео
Инфографика, НАТО, Политика, США, Канада, Европа, Финляндия
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подступал к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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Инфографика

Как расширялась НАТО

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Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подступал к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
 
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