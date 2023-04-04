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Руководство Финляндии поднимет флаг страны в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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01:07 04.04.2023 (обновлено: 10:30 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/nato-1862786598.html
Руководство Финляндии поднимет флаг страны в штаб-квартире НАТО
Руководство Финляндии поднимет флаг страны в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Руководство Финляндии поднимет флаг страны в штаб-квартире НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё, главы МИД и минобороны Пекка Хаависто и Антти Кайкконен во вторник примут участие в церемонии присоединения страны к... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T01:07
2023-04-04T10:30
в мире
финляндия
швеция
пекка хаависто
саули ниинисте
антти кайкконен
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, главы МИД и минобороны Пекка Хаависто и Антти Кайкконен во вторник примут участие в церемонии присоединения страны к Организации Североатлантического договора, сообщает канцелярия главы государства. "Министр иностранных дел Пекка Хаависто 4 апреля сдаст на хранение документ о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору. После депонирования документа в штаб-квартире НАТО военные штабы НАТО отметят членство Финляндии поднятием финского флага. От Финляндии в церемонии поднятия флага примут участие президент республики Саули Ниинистё, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен", - говорится в сообщении. Сразу после этого Хаависто передаст на хранение финскую ратификационную грамоту о присоединении к НАТО Швеции, одобрение заявки которой прошло в финском парламенте 1 марта 2023 года, одновременно с ратификацией собственной заявки, уточняется в сообщении. Таким образом, Финляндия станет 31-й страной в Организации Североатлантического договора.
https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html
https://ria.ru/20230403/nato-1862646740.html
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в мире, финляндия, швеция, пекка хаависто, саули ниинисте, антти кайкконен, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Пекка Хаависто, Саули Ниинисте, Антти Кайкконен, НАТО
Руководство Финляндии поднимет флаг страны в штаб-квартире НАТО

Руководство Финляндии поднимет во вторник флаг страны в штаб-квартире НАТО

© iStock.com / Ilari NackelЗдание парламента Финляндии
Здание парламента Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Ilari Nackel
Здание парламента Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, главы МИД и минобороны Пекка Хаависто и Антти Кайкконен во вторник примут участие в церемонии присоединения страны к Организации Североатлантического договора, сообщает канцелярия главы государства.
"Министр иностранных дел Пекка Хаависто 4 апреля сдаст на хранение документ о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору. После депонирования документа в штаб-квартире НАТО военные штабы НАТО отметят членство Финляндии поднятием финского флага. От Финляндии в церемонии поднятия флага примут участие президент республики Саули Ниинистё, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен", - говорится в сообщении.
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Сразу после этого Хаависто передаст на хранение финскую ратификационную грамоту о присоединении к НАТО Швеции, одобрение заявки которой прошло в финском парламенте 1 марта 2023 года, одновременно с ратификацией собственной заявки, уточняется в сообщении.
Таким образом, Финляндия станет 31-й страной в Организации Североатлантического договора.
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В миреФинляндияШвецияПекка ХаавистоСаули НиинистеАнтти КайкконенНАТО
 
 
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