https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

НАТО увязла на Украине по горло

НАТО увязла на Украине по горло - РИА Новости, 04.04.2023

НАТО увязла на Украине по горло

Нынешняя встреча глав внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса, открывающаяся сегодня в Брюсселе, практически полностью посвящена РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:02

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Нынешняя встреча глав внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса, открывающаяся сегодня в Брюсселе, практически полностью посвящена Украине. С высоких трибун будут рассказывать, что делать, а в кулуарах начнут выяснять, кто виноват.Будапешт уже намекнул на то, что могут начать обсуждать "отправку "миротворческого контингента" на Украину", и предупредил, к чему такие действия приведут. Ну а в том, что линия фронта, вне зависимости от того, что говорят натовские общеевропейцы, каждый день передвигается все ближе к границам ЕС, секрета нет даже для самых наивных. Накануне открытия дискуссии, как и чем еще можно поддержать "борьбу Украины за европейские ценности", французская Le Monde сообщила, что только за неделю в зоне СВО погибли два французских наемника. С начала СВО таких уже десять человек.Для сравнения: за десять лет проведения военной операции в Сахеле французская армия потеряла полсотни военнослужащих. И эта цифра для общественного мнения и поддержки властей оказалась чрезмерной. Сколько еще французских могил потребуется, чтобы военная помощь, оказываемая Францией (и всей антироссийской коалицией) постепенно начала бы сходить на нет? Не надо быть Кассандрами, чтобы понять — предел этот уже близок.Легкие танки, которые Франция отправила в зону СВО, как считают эксперты, оказались практически бесполезными. Есть такое русское слово raspoutitza — распутица, когда в глине и суглинке увязают не только сапоги, но и колеса этих самых танков. А те натовские танки, что на гусеничном ходу, на Украину еще только едут.Не получается и с авиацией. Истребители — что "Миражи", что "Торнадо", что прочие "Еврофайтеры" — создавались с учетом иных условий, иной логистики, иной квалификации как летного, так и обслуживающего персонала. И тут опять у общеевропейских натовцев случился промах.Североатлантический "Акела" промахнулся, неверно оценив и Россию, и боеготовность ее армии, и умение нашего народа к мобилизации. Не только отправляясь на линию фронта (в том числе и добровольно), но и вставая за спинами бойцов и помогая им во всем.Кто в аналогичной ситуации встанет за спинами пусть пока лишь гипотетически отправляемого на Украину "миротворческого континента солдат НАТО" (что ни слово, то оксюморон)? Те, кто возмущены милитаристскими тратами в ЕС в момент, когда все летит в тартарары? Или это будут персонально Макрон, Мишель, фон дер Ляйен, Боррель и Столтенберг?Высокое брюссельское собрание дам и господ, сливок политбомонда коллективного Запада на самом деле, конечно, озабочено совершенно иными вопросами. Всего год прокси-конфронтации с Россией — и их мощные экономики встали на колени. Год прямого политического противостояния с нашей страной — и от всех лозунгов и деклараций о "светящемся граде на холме", от всех прав и свобод остались рога и копыта. Год состязания идеологий и ценностей — и мир (планетарный, широкий, не ограниченный лишь "золотым миллиардом") выбрал быть вместе или рядом с Россией. Потому что сливки политбомонда в своих уютных гостиных забыли, что население Земли в разы больше, чем те, кто пытался веками и пытается до сих пор навязать свою модель жизни и политического устройства, воображая, что она "универсальна".И тут — опять промашка страшная у граждан-прогрессистов и "общечеловеков" произошла. Удара точно по цели не случилось, а вот ходьба по граблям удалась славная.Сколько она продлится, с точностью предсказать нельзя, но можно, имея на руках практически все требуемые вводные, заметить следующее.НАТО сегодня и сейчас будет, вначале тайно и очень кулуарно, пытаться вылезти из собственноручно созданной военной конфузии. Превратить ее в викторию точно не получится, так хотя бы лучше избежать "Березины" (в связи с чуть более чем двухсотлетним триумфом вступления русских войск во главе с Александром I в Париж историческая аналогия не выглядит натяжкой). Поэтому вопрос "когда отползать" уже не стоит, главным становится вопрос — "как именно отползать". Сохраняя улыбку на лице, с крепким рукопожатием и соответствующим моменту пиар-сопровождением.Это будет у них.У нас — спокойное, уверенное, тщательное и бережное достижение поставленных целей. Аккуратное. Вежливое. Точное.При соблюдении всех взятых обязательств и ответственности.Ну и не лишним будет напомнить, что европейцы во время нашествия Наполеона жгли и убивали на своем пути все живое.А уходя из Франции, командующий русским военным корпусом граф Воронцов из своих личных средств возместил урон и долги, сделанные его солдатами и офицерами жителям Парижа.Так что и сегодня тоже европейцы следуют своим традициям, а мы — своим. Вердикт о правоте сторон, судя по всему, историей уже вынесен.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

https://ria.ru/20230325/nato-1860620485.html

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, украина, франция, евросоюз, нато, россия, в мире