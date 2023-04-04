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Московские учителя улучшат навыки наставничества благодаря ученым РАО - РИА Новости, 04.04.2023
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Год педагога и наставника
 
11:42 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/nastavnik-1862852115.html
Московские учителя улучшат навыки наставничества благодаря ученым РАО
Московские учителя улучшат навыки наставничества благодаря ученым РАО - РИА Новости, 04.04.2023
Московские учителя улучшат навыки наставничества благодаря ученым РАО
Тематический курс "Технология реализации программы наставничества" проведут ученые и специалисты Российской академии образования для московских педагогов,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:42
2023-04-04T11:42
год педагога и наставника
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общество
российская академия образования
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тематический курс "Технология реализации программы наставничества" проведут ученые и специалисты Российской академии образования для московских педагогов, сообщает РАО.Курс посвящен тому, как вырастить нравственную личность, выстроить эффективное взаимодействие в сфере наставничества и поддерживать успешные взаимоотношения с подопечными, создавать эффективную и сплоченную команду. Восемь культурно-просветительских и образовательных модулей будут посвящены методологии и истории наставничества, передаче ценностей от воспитателя к наставляемому, оценке эффективности наставнической работы.В рамках курса педагоги проанализируют личные мотивы, влияющие на качество наставнических отношений, познакомятся с социальной ситуацией развития детей и подростков в современном обществе, закономерностями их психического развития, примут участие в дебатах на тему нравственного воспитания.По итогам каждого занятия слушателям будет рекомендован перечень мероприятий, посещение которых поможет закрепить материал и развить ключевые воспитательные компетенции.Преподавателями программы выступят ведущие ученые, методисты и педагоги. На одной из первых лекций с обращением к слушателям выступит президент Российской академии образования, академик РАО, доктор исторических наук Ольга Юрьевна Васильева.Курс повышения квалификации "Технология реализации программы наставничества в системе образования Российской Федерации" реализуется в ходе проекта "Система профессионального воспитания педагогических работников в "Год педагога и наставника – 2023" Департамента образования и науки города Москвы.Зарегистрироваться на мероприятия проекта столичные педагоги могут бесплатно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, общество, российская академия образования
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Российская академия образования

Московские учителя улучшат навыки наставничества благодаря ученым РАО

© РИА Новости / Владимир ПесняУчитель проводит урок
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тематический курс "Технология реализации программы наставничества" проведут ученые и специалисты Российской академии образования для московских педагогов, сообщает РАО.
Курс посвящен тому, как вырастить нравственную личность, выстроить эффективное взаимодействие в сфере наставничества и поддерживать успешные взаимоотношения с подопечными, создавать эффективную и сплоченную команду. Восемь культурно-просветительских и образовательных модулей будут посвящены методологии и истории наставничества, передаче ценностей от воспитателя к наставляемому, оценке эффективности наставнической работы.
В рамках курса педагоги проанализируют личные мотивы, влияющие на качество наставнических отношений, познакомятся с социальной ситуацией развития детей и подростков в современном обществе, закономерностями их психического развития, примут участие в дебатах на тему нравственного воспитания.
По итогам каждого занятия слушателям будет рекомендован перечень мероприятий, посещение которых поможет закрепить материал и развить ключевые воспитательные компетенции.
Преподавателями программы выступят ведущие ученые, методисты и педагоги. На одной из первых лекций с обращением к слушателям выступит президент Российской академии образования, академик РАО, доктор исторических наук Ольга Юрьевна Васильева.
Курс повышения квалификации "Технология реализации программы наставничества в системе образования Российской Федерации" реализуется в ходе проекта "Система профессионального воспитания педагогических работников в "Год педагога и наставника – 2023" Департамента образования и науки города Москвы.
Зарегистрироваться на мероприятия проекта столичные педагоги могут бесплатно.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссийская академия образования
 
 
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