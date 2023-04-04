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Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах - РИА Новости, 04.04.2023
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04:05 04.04.2023 (обновлено: 04:15 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах - РИА Новости, 04.04.2023
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах
Глава ячейки "Правого сектора"* в городе Сумы Сергей Супрун и его кум, полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:05
2023-04-04T04:15
специальная военная операция на украине
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сумы
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правый сектор
служба безопасности украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 апр — РИА Новости. Глава ячейки "Правого сектора"* в городе Сумы Сергей Супрун и его кум, полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту наркотиков и предназначенных для фронта медикаментов, рассказал РИА Новости сотрудник российских структур со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.При этом Супрун давно попал в поле зрения Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по поводу сбыта запрещенных препаратов, уточнил силовик."Но его прикрывает его кум, полковник Сумского УСБУ Евгений Бубенщиков — дает ему защиту от правоохранительных органов", — сказал представитель российских силовиков.По его словам, у сообщников отлажена и схема сбыта медикаментов через медучреждение.Ранее несколько украинских военнопленных в разное время и разных районах рассказывали агентству о налаженных поставках на передовую наркотиков, в том числе через волонтеров, а также о том, что украинские военврачи раздавали бойцам амфетамин.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html
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в мире, украина, сумы, россия, правый сектор, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Россия, Правый сектор, Служба безопасности Украины
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах

СБУ и "Правый сектор" торгуют наркотиками и фронтовыми медикаментами в Сумах

© Фото : СБУСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : СБУ
СБУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 апр — РИА Новости. Глава ячейки "Правого сектора"* в городе Сумы Сергей Супрун и его кум, полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту наркотиков и предназначенных для фронта медикаментов, рассказал РИА Новости сотрудник российских структур со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.
«
"По сведениям источников в Нацполиции Украины, Супрун Сергей Анатольевич, 1976 года рождения, руководитель "Правого сектора"* города Сумы, врач-психиатр в Сумской Центральной районной клинической больнице, списывает наркотики из больничного фонда по месту своей основной деятельности — якобы на нужды больных, нуждающихся в сильных препаратах. Потом сбывает их частным клиентам", — отметил собеседник агентства.
При этом Супрун давно попал в поле зрения Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по поводу сбыта запрещенных препаратов, уточнил силовик.
"Но его прикрывает его кум, полковник Сумского УСБУ Евгений Бубенщиков — дает ему защиту от правоохранительных органов", — сказал представитель российских силовиков.
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По его словам, у сообщников отлажена и схема сбыта медикаментов через медучреждение.
«
"Украинские полицейские также заметили Супруна и Бубенщикова при продаже через сумскую больницу и "гуманитарки", в том числе лекарств, поступающих по линии минздрава Украины на нужды фронта", — пояснил собеседник агентства.
Ранее несколько украинских военнопленных в разное время и разных районах рассказывали агентству о налаженных поставках на передовую наркотиков, в том числе через волонтеров, а также о том, что украинские военврачи раздавали бойцам амфетамин.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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