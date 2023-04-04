https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html

Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах

Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах - РИА Новости, 04.04.2023

Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах

Глава ячейки "Правого сектора"* в городе Сумы Сергей Супрун и его кум, полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:05

2023-04-04T04:05

2023-04-04T04:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумы

россия

правый сектор

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 апр — РИА Новости. Глава ячейки "Правого сектора"* в городе Сумы Сергей Супрун и его кум, полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту наркотиков и предназначенных для фронта медикаментов, рассказал РИА Новости сотрудник российских структур со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.При этом Супрун давно попал в поле зрения Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по поводу сбыта запрещенных препаратов, уточнил силовик."Но его прикрывает его кум, полковник Сумского УСБУ Евгений Бубенщиков — дает ему защиту от правоохранительных органов", — сказал представитель российских силовиков.По его словам, у сообщников отлажена и схема сбыта медикаментов через медучреждение.Ранее несколько украинских военнопленных в разное время и разных районах рассказывали агентству о налаженных поставках на передовую наркотиков, в том числе через волонтеров, а также о том, что украинские военврачи раздавали бойцам амфетамин.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

украина

сумы

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумы, россия, правый сектор, служба безопасности украины