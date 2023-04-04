https://ria.ru/20230404/nakopleniya-1862908883.html

Госдума в I чтении одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям

Госдума в I чтении одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям - РИА Новости, 04.04.2023

Госдума в I чтении одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения для добровольных... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:24

2023-04-04T14:24

2023-04-04T14:24

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анатолий аксаков

экономика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений. Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений - до 2,8 миллиона рублей. Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Законопроект увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики, считают разработчики. Они отмечают, что по итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html

https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html

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россия, анатолий аксаков, экономика, владимир путин, госдума рф