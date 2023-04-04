https://ria.ru/20230404/nakhodka-1862897779.html
В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад
В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад - РИА Новости, 04.04.2023
В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад
В Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших 22 года назад, сообщает региональный главк СК РФ во... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:43
2023-04-04T13:43
2023-04-04T13:43
происшествия
кодинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
кежемский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. В Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших 22 года назад, сообщает региональный главк СК РФ во вторник. Мать одной из пропавших еще в июне 2000 года обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги, проживавших в Кодинске. На момент исчезновения девушкам было 16 и 17 лет. Разыскать девушек или найти причастных к их исчезновению следствию по горячим следам не удалось. Спустя 22 года, в конце марта этого года, стало известно об аресте обвиняемого в этом преступлении. Обвиняемый ранее жил в Кодинске и признался, что именно он убил девушек-подростков. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг. Так как денег у него не было, мужчина, разозлившись, кувалдой забил обеих до смерти, после чего выбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. "На территории гаражного массива города Кодинск в яме на глубине 5,5 метров <...> обнаружены костные останки девушек, а также их личные вещи – часы, два комплекта обуви, предметы одежды", - говорится в релизе. Поиски велись девять дней с применением специальной техники на участке площадью 900 квадратных метров. По информации СК, было выкопано пять ям. Из-за того, что останки находились долго в земле, их было очень сложно обнаружить, но в итоге задача была выполнена.
https://ria.ru/20230404/iznasilovanie-1862878854.html
https://ria.ru/20230404/gorlovka-1862803545.html
кодинск
красноярский край
кежемский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кодинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), кежемский район
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Кежемский район
В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад
В Кежемском районе Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад
КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости.
В Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших 22 года назад, сообщает региональный главк СК РФ
во вторник.
Мать одной из пропавших еще в июне 2000 года обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги, проживавших в Кодинске
. На момент исчезновения девушкам было 16 и 17 лет. Разыскать девушек или найти причастных к их исчезновению следствию по горячим следам не удалось. Спустя 22 года, в конце марта этого года, стало известно об аресте обвиняемого в этом преступлении.
В Москве женщину изнасиловали в ее собственной квартире
Обвиняемый ранее жил в Кодинске и признался, что именно он убил девушек-подростков. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг. Так как денег у него не было, мужчина, разозлившись, кувалдой забил обеих до смерти, после чего выбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся.
"На территории гаражного массива города Кодинск в яме на глубине 5,5 метров <...> обнаружены костные останки девушек, а также их личные вещи – часы, два комплекта обуви, предметы одежды", - говорится в релизе.
Поиски велись девять дней с применением специальной техники на участке площадью 900 квадратных метров. По информации СК, было выкопано пять ям. Из-за того, что останки находились долго в земле, их было очень сложно обнаружить, но в итоге задача была выполнена.
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада