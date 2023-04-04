https://ria.ru/20230404/nakhodka-1862897779.html

В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад

В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад - РИА Новости, 04.04.2023

В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад

В Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших 22 года назад, сообщает региональный главк СК РФ во... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:43

2023-04-04T13:43

2023-04-04T13:43

происшествия

кодинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

кежемский район

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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. В Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших 22 года назад, сообщает региональный главк СК РФ во вторник. Мать одной из пропавших еще в июне 2000 года обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги, проживавших в Кодинске. На момент исчезновения девушкам было 16 и 17 лет. Разыскать девушек или найти причастных к их исчезновению следствию по горячим следам не удалось. Спустя 22 года, в конце марта этого года, стало известно об аресте обвиняемого в этом преступлении. Обвиняемый ранее жил в Кодинске и признался, что именно он убил девушек-подростков. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг. Так как денег у него не было, мужчина, разозлившись, кувалдой забил обеих до смерти, после чего выбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. "На территории гаражного массива города Кодинск в яме на глубине 5,5 метров <...> обнаружены костные останки девушек, а также их личные вещи – часы, два комплекта обуви, предметы одежды", - говорится в релизе. Поиски велись девять дней с применением специальной техники на участке площадью 900 квадратных метров. По информации СК, было выкопано пять ям. Из-за того, что останки находились долго в земле, их было очень сложно обнаружить, но в итоге задача была выполнена.

https://ria.ru/20230404/iznasilovanie-1862878854.html

https://ria.ru/20230404/gorlovka-1862803545.html

кодинск

красноярский край

кежемский район

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происшествия, кодинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), кежемский район