https://ria.ru/20230404/mus-1862871589.html
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой - РИА Новости, 04.04.2023
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал позорным решение Международного уголовного суда (МУС) "арестовать" президента Владимира Путина: по его... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:41
2023-04-04T12:41
2023-04-04T12:41
в мире
россия
сергей нарышкин
международный уголовный суд
владимир путин
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал позорным решение Международного уголовного суда (МУС) "арестовать" президента Владимира Путина: по его мнению, это "карманное правосудие в руках Запада", а сам суд - "пропагандистская помойка". "На мой взгляд, это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение, на мой взгляд, превратило Международный уголовный суд, который и без того имел очень низкий авторитет, <...> в такую настоящую пропагандистскую помойку", - сказал он журналистам в Минске. По словам Нарышкина, на незападные страны решение МУС окажет противоположное действие: "Уверен, что авторитет МУС в глазах столиц государств глобального юга будет падать, они, естественно, будут стремиться как можно дальше отойти от карманной западности". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230402/armeniya-1862421186.html
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в мире, россия, сергей нарышкин, международный уголовный суд, владимир путин
В мире, Россия, Сергей Нарышкин, Международный уголовный суд, Владимир Путин
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой
Нарышкин назвал МУС пропагандисткой помойкой и позорным решение арестовать Путина