Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/mus-1862871589.html
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой - РИА Новости, 04.04.2023
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал позорным решение Международного уголовного суда (МУС) "арестовать" президента Владимира Путина: по его... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:41
2023-04-04T12:41
в мире
россия
сергей нарышкин
международный уголовный суд
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg
МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал позорным решение Международного уголовного суда (МУС) "арестовать" президента Владимира Путина: по его мнению, это "карманное правосудие в руках Запада", а сам суд - "пропагандистская помойка". "На мой взгляд, это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение, на мой взгляд, превратило Международный уголовный суд, который и без того имел очень низкий авторитет, &lt;...&gt; в такую настоящую пропагандистскую помойку", - сказал он журналистам в Минске. По словам Нарышкина, на незападные страны решение МУС окажет противоположное действие: "Уверен, что авторитет МУС в глазах столиц государств глобального юга будет падать, они, естественно, будут стремиться как можно дальше отойти от карманной западности". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230402/armeniya-1862421186.html
https://ria.ru/20230323/mus-1860120520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_37ea4e5fd15f91eecb890f7e67b8a3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей нарышкин, международный уголовный суд, владимир путин
В мире, Россия, Сергей Нарышкин, Международный уголовный суд, Владимир Путин
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой

Нарышкин назвал МУС пропагандисткой помойкой и позорным решение арестовать Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал позорным решение Международного уголовного суда (МУС) "арестовать" президента Владимира Путина: по его мнению, это "карманное правосудие в руках Запада", а сам суд - "пропагандистская помойка".
"На мой взгляд, это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение, на мой взгляд, превратило Международный уголовный суд, который и без того имел очень низкий авторитет, <...> в такую настоящую пропагандистскую помойку", - сказал он журналистам в Минске.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Армении оценили, как присоединение к МУС повлияет на отношения с Россией
2 апреля, 02:11
По словам Нарышкина, на незападные страны решение МУС окажет противоположное действие: "Уверен, что авторитет МУС в глазах столиц государств глобального юга будет падать, они, естественно, будут стремиться как можно дальше отойти от карманной западности".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В МУС высказались из-за "угроз" после ордера на арест Путина
23 марта, 16:16
 
В миреРоссияСергей НарышкинМеждународный уголовный судВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала