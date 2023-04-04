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СК начал проверку после падения детей с моста в Вологде - РИА Новости, 04.04.2023
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14:57 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/most-1862918543.html
СК начал проверку после падения детей с моста в Вологде
СК начал проверку после падения детей с моста в Вологде - РИА Новости, 04.04.2023
СК начал проверку после падения детей с моста в Вологде
СК проводит проверку после падения трех детей с разрушенного моста в реку Шограш в Вологде, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:57
2023-04-04T14:57
происшествия
вологда
россия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. СК проводит проверку после падения трех детей с разрушенного моста в реку Шограш в Вологде, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. О падении детей с разрушенного моста в реку Шограш в Вологодском округе ранее написали СМИ. Одного ребенка течением затянуло в водоотводную трубу, его вытащили прохожие. Двое других детей выбрались из воды самостоятельно. "Следственными органами СУСК России по Вологодской области инициирована процессуальная проверка по опубликованным сведениям", - сообщило ведомство. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении трех детей, упавших в воду. Как отмечает пресс-служба, по предварительным данным, вред здоровью детей не причинен. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сооружений внешнего благоустройства и коммунальной инфраструктуры", - добавили в СК.
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происшествия, вологда, россия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вологда, Россия, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после падения детей с моста в Вологде

В Вологде СК проводит проверку после падения трех детей с разрушенного моста в реку Шограш

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. СК проводит проверку после падения трех детей с разрушенного моста в реку Шограш в Вологде, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
О падении детей с разрушенного моста в реку Шограш в Вологодском округе ранее написали СМИ. Одного ребенка течением затянуло в водоотводную трубу, его вытащили прохожие. Двое других детей выбрались из воды самостоятельно.
"Следственными органами СУСК России по Вологодской области инициирована процессуальная проверка по опубликованным сведениям", - сообщило ведомство. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении трех детей, упавших в воду. Как отмечает пресс-служба, по предварительным данным, вред здоровью детей не причинен.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сооружений внешнего благоустройства и коммунальной инфраструктуры", - добавили в СК.
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