https://ria.ru/20230404/moskvich-1862886873.html

Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей

Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей - РИА Новости, 04.04.2023

Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей

Завод "Москвич" собрал уже более 7 тысяч автомобилей, в планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, сообщает "Камаз" (технологический партнер... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:21

2023-04-04T13:21

2023-04-04T13:21

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Завод "Москвич" собрал уже более 7 тысяч автомобилей, в планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, сообщает "Камаз" (технологический партнер "Москвича"). Во вторник гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили завод "Москвич". Были подписаны соглашения с "Яндекс.Такси" о поставке 5 тысяч машин для такси и каршеринга, включая 2 тысячи электромобилей. "На данный момент на заводе собрано уже более 7 тысяч автомобилей. В планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем", - говорится в сообщении "Камаза". Продажи автомобилей "Москвич" стартовали 3 марта в 23 городах России. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.

https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html

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авто, москва, россия, сергей когогин, сергей собянин, яндекс.такси, renault