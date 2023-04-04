Рейтинг@Mail.ru
Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/moskvich-1862886873.html
Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей
Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей - РИА Новости, 04.04.2023
Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей
Завод "Москвич" собрал уже более 7 тысяч автомобилей, в планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, сообщает "Камаз" (технологический партнер... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:21
2023-04-04T13:21
авто
москва
россия
сергей когогин
сергей собянин
яндекс.такси
renault
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833623118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c96fcdbe9f2fd4cbb255631077006fc.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Завод "Москвич" собрал уже более 7 тысяч автомобилей, в планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, сообщает "Камаз" (технологический партнер "Москвича"). Во вторник гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили завод "Москвич". Были подписаны соглашения с "Яндекс.Такси" о поставке 5 тысяч машин для такси и каршеринга, включая 2 тысячи электромобилей. "На данный момент на заводе собрано уже более 7 тысяч автомобилей. В планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем", - говорится в сообщении "Камаза". Продажи автомобилей "Москвич" стартовали 3 марта в 23 городах России. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.
https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html
https://ria.ru/20230404/baic-1862881276.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833623118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dafec5a1fbde59ff7be05200f535ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, россия, сергей когогин, сергей собянин, яндекс.такси, renault
Авто, Москва, Россия, Сергей Когогин, Сергей Собянин, Яндекс.Такси, Renault
Завод "Москвич" собрал уже более 7000 автомобилей

Завод "Москвич" собрал более 7000 тысяч автомобилей, в плане произвести 50 тысяч авто

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Завод "Москвич" собрал уже более 7 тысяч автомобилей, в планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, сообщает "Камаз" (технологический партнер "Москвича").
Во вторник гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили завод "Москвич". Были подписаны соглашения с "Яндекс.Такси" о поставке 5 тысяч машин для такси и каршеринга, включая 2 тысячи электромобилей.
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России
Вчера, 12:12
"На данный момент на заводе собрано уже более 7 тысяч автомобилей. В планах на 2023 год – производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем", - говорится в сообщении "Камаза".
Продажи автомобилей "Москвич" стартовали 3 марта в 23 городах России.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.
Кроссовер BAIC X35 на производственном конвейере завода Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC
Вчера, 13:08
 
АвтоМоскваРоссияСергей КогогинСергей СобянинЯндекс.ТаксиRenault
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала