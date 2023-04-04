Рейтинг@Mail.ru
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга - РИА Новости, 04.04.2023
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:56
2023-04-04T10:56
авто
москва
россия
сергей собянин
сергей когогин
яндекс.такси
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841640432_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_81e37cc049dcd42fabd40fafd707222a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс электрокаров. "Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс.Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тыс машин, из них 2 тыс - электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга", - сказал Собянин во время подписания соглашения. Мэр отметил, что "Москвич" продолжает развиваться, также сохранился трудовой коллектив завода. Так, как уточнил Собянин, в прошлом году было произведено всего 600 машин, "в этом году программа уже на 50 тыс, 10 тыс из них - электромобили. В 2024 году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тыс, но, и самое важное, что в этом году начинается локализация". По словам мэра, поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. "Надеюсь, эта машина будет надёжно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "Камазу", который вместе с нами поставил плечо и двигает этот проект вперёд", - добавил мэр. В свою очередь генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отметил, что проект по производству "Москвичей", стал вызовом для компании, которая ранее отказалась от производства легковых автомобилей. "И на этом этапе мы вместе с правительством Москвы стали заниматься легковым автомобилестроением, очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договорённостями", - сказал Когогин. Он уточнил, что в этом году готовятся к выходу новые модели, компания нашла "полное взаимопонимание с восточным партнёром, и мы строим довольно серьезные планы на локализацию, которая начнётся уже в этом году". Подписание соглашения прошло между Московским автозаводом "Москвич" и подразделением "Яндекса" "Флот" о поставке 2 тыс электромобилей "Москвичи 3e" для таксопарков-партнёров "Яндекс.Такси". В пресс-службе мэрии уточнили, что первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс.Такси" в апреле. 3 марта стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России.
https://ria.ru/20230110/moskvich-1843899697.html
https://ria.ru/20230403/elektrokar-1862725694.html
https://ria.ru/20230403/volkswagen-1862709840.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841640432_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_fc99fe7ee99e4feaf6b0239d229456db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, россия, сергей собянин, сергей когогин, яндекс.такси, яндекс
Авто, Москва, Россия, Сергей Собянин, Сергей Когогин, Яндекс.Такси, Яндекс
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Москва заключила контракт на поставку 2000 электромобилей Москвич для такси и каршеринга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМашина "Москвич 3"
Машина Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Машина "Москвич 3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс электрокаров.
"Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс.Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тыс машин, из них 2 тыс - электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга", - сказал Собянин во время подписания соглашения.
Автомобиль Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
10 января, 14:36
Мэр отметил, что "Москвич" продолжает развиваться, также сохранился трудовой коллектив завода. Так, как уточнил Собянин, в прошлом году было произведено всего 600 машин, "в этом году программа уже на 50 тыс, 10 тыс из них - электромобили. В 2024 году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тыс, но, и самое важное, что в этом году начинается локализация".
По словам мэра, поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. "Надеюсь, эта машина будет надёжно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "Камазу", который вместе с нами поставил плечо и двигает этот проект вперёд", - добавил мэр.
В свою очередь генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отметил, что проект по производству "Москвичей", стал вызовом для компании, которая ранее отказалась от производства легковых автомобилей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар
Вчера, 17:58
"И на этом этапе мы вместе с правительством Москвы стали заниматься легковым автомобилестроением, очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договорённостями", - сказал Когогин.
Он уточнил, что в этом году готовятся к выходу новые модели, компания нашла "полное взаимопонимание с восточным партнёром, и мы строим довольно серьезные планы на локализацию, которая начнётся уже в этом году".
Подписание соглашения прошло между Московским автозаводом "Москвич" и подразделением "Яндекса" "Флот" о поставке 2 тыс электромобилей "Москвичи 3e" для таксопарков-партнёров "Яндекс.Такси".
В пресс-службе мэрии уточнили, что первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс.Такси" в апреле.
3 марта стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Суд снял арест с части активов Volkswagen в России
Вчера, 17:12
 
АвтоМоскваРоссияСергей СобянинСергей КогогинЯндекс.ТаксиЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала