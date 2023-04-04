https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга - РИА Новости, 04.04.2023
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:56
2023-04-04T10:56
2023-04-04T10:56
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс электрокаров. "Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс.Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тыс машин, из них 2 тыс - электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга", - сказал Собянин во время подписания соглашения. Мэр отметил, что "Москвич" продолжает развиваться, также сохранился трудовой коллектив завода. Так, как уточнил Собянин, в прошлом году было произведено всего 600 машин, "в этом году программа уже на 50 тыс, 10 тыс из них - электромобили. В 2024 году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тыс, но, и самое важное, что в этом году начинается локализация". По словам мэра, поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. "Надеюсь, эта машина будет надёжно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "Камазу", который вместе с нами поставил плечо и двигает этот проект вперёд", - добавил мэр. В свою очередь генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отметил, что проект по производству "Москвичей", стал вызовом для компании, которая ранее отказалась от производства легковых автомобилей. "И на этом этапе мы вместе с правительством Москвы стали заниматься легковым автомобилестроением, очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договорённостями", - сказал Когогин. Он уточнил, что в этом году готовятся к выходу новые модели, компания нашла "полное взаимопонимание с восточным партнёром, и мы строим довольно серьезные планы на локализацию, которая начнётся уже в этом году". Подписание соглашения прошло между Московским автозаводом "Москвич" и подразделением "Яндекса" "Флот" о поставке 2 тыс электромобилей "Москвичи 3e" для таксопарков-партнёров "Яндекс.Такси". В пресс-службе мэрии уточнили, что первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс.Такси" в апреле. 3 марта стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России.
https://ria.ru/20230110/moskvich-1843899697.html
https://ria.ru/20230403/elektrokar-1862725694.html
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авто, москва, россия, сергей собянин, сергей когогин, яндекс.такси, яндекс
Авто, Москва, Россия, Сергей Собянин, Сергей Когогин, Яндекс.Такси, Яндекс
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга
Москва заключила контракт на поставку 2000 электромобилей Москвич для такси и каршеринга
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс электрокаров.
"Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс.Такси
" заключены контракты общей мощностью на 5 тыс машин, из них 2 тыс - электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга", - сказал Собянин во время подписания соглашения.
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
Мэр отметил, что "Москвич" продолжает развиваться, также сохранился трудовой коллектив завода. Так, как уточнил Собянин, в прошлом году было произведено всего 600 машин, "в этом году программа уже на 50 тыс, 10 тыс из них - электромобили. В 2024 году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тыс, но, и самое важное, что в этом году начинается локализация".
По словам мэра, поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. "Надеюсь, эта машина будет надёжно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "Камазу", который вместе с нами поставил плечо и двигает этот проект вперёд", - добавил мэр.
В свою очередь генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин
отметил, что проект по производству "Москвичей", стал вызовом для компании, которая ранее отказалась от производства легковых автомобилей.
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"И на этом этапе мы вместе с правительством Москвы стали заниматься легковым автомобилестроением, очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договорённостями", - сказал Когогин.
Он уточнил, что в этом году готовятся к выходу новые модели, компания нашла "полное взаимопонимание с восточным партнёром, и мы строим довольно серьезные планы на локализацию, которая начнётся уже в этом году".
Подписание соглашения прошло между Московским автозаводом "Москвич" и подразделением "Яндекса
" "Флот" о поставке 2 тыс электромобилей "Москвичи 3e" для таксопарков-партнёров "Яндекс.Такси".
В пресс-службе мэрии уточнили, что первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс.Такси" в апреле.
3 марта стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России
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