https://ria.ru/20230404/moskva-1862973077.html

В Москве расцвели первые крокусы

В Москве расцвели первые крокусы - РИА Новости, 04.04.2023

В Москве расцвели первые крокусы

Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:53

2023-04-04T16:53

2023-04-04T16:53

хорошие новости

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в ЗАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что крокусы расцветают одними из первых после таяния снега. Эти низкорослые цветы не имеют стебля, только листья и цветоносы. Благодаря свежим и ярким оттенками желтого, фиолетового, голубого и белого цветов их хорошо заметно на проталинках.

https://ria.ru/20230403/oreshnik-1862874780.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва