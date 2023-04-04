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В Москве расцвели первые крокусы - РИА Новости, 04.04.2023
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Хорошие новости
 
16:53 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/moskva-1862973077.html
В Москве расцвели первые крокусы
В Москве расцвели первые крокусы - РИА Новости, 04.04.2023
В Москве расцвели первые крокусы
Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:53
2023-04-04T16:53
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в ЗАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что крокусы расцветают одними из первых после таяния снега. Эти низкорослые цветы не имеют стебля, только листья и цветоносы. Благодаря свежим и ярким оттенками желтого, фиолетового, голубого и белого цветов их хорошо заметно на проталинках.
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве расцвели первые крокусы

Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыКрокусы расцвели на Поклонной горе в Москве
Крокусы расцвели на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Крокусы расцвели на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Первые крокусы расцвели на Поклонной горе в ЗАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крокусы расцветают одними из первых после таяния снега. Эти низкорослые цветы не имеют стебля, только листья и цветоносы. Благодаря свежим и ярким оттенками желтого, фиолетового, голубого и белого цветов их хорошо заметно на проталинках.
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