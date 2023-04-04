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Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день - РИА Новости, 04.04.2023
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10:49 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/morkov-1862831151.html
Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день
Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день - РИА Новости, 04.04.2023
Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день
Употребление моркови по-корейски не противопоказано здоровым людям, однако рекомендуется, чтобы порция не превышала 150 граммов, так как в блюде содержится... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:49
2023-04-04T10:49
общество
москва
антонина стародубова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Употребление моркови по-корейски не противопоказано здоровым людям, однако рекомендуется, чтобы порция не превышала 150 граммов, так как в блюде содержится большое количество соли и приправ, сообщила РИА Новости главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в День моркови. "Маринованная по-корейски морковь, помимо растительного масла, острых приправ и специй, содержит большое количество пищевой соли, поэтому даже здоровому человеку рекомендуется это учитывать и ограничить порцию блюда до 150 граммов", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что калорийность этого блюда относительно небольшая и составляет в среднем 140 килокалорий на 100 граммов продукта. Здоровому человеку при условии умеренного потребления противопоказаний для включения этого блюда в рацион нет, однако людям с различными хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться по вопросу употребления острых и соленых блюд с врачом. Стародубова подчеркнула, что сама морковь содержит большое количество полезных для организма пищевых веществ, в частности в ней содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А и обладают мощными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки организма от повреждений и способствуют росту и обновлению клеток эпителиальных тканей. "При этом особо хочется отметить важность правильного приготовления и тепловой обработки блюд с морковью. Витамин А относится к жирорастворимым витаминам, поэтому добавление в блюда жиров, значительно повышает усвоение каротиноидов", - пояснила диетолог. Кроме того, она отметила, что морковь содержит большое количество клетчатки, которая необходима организму для нормализации работы органов желудочно-кишечного тракта и регуляции липидного обмена. Употребление моркови благоприятно сказывается на росте и обновлении клеток кожи, волос, ногтей, а также роговицы глаза. "Помимо каротиноидов и клетчатки, в моркови содержатся витамины С, В1, В2, РР, минеральные вещества, например, калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Крайне важно, чтобы различные овощи и фрукты, в том числе и морковь, составляли основу рациона здорового питания каждого человека. Ежедневно взрослому человеку необходимо употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов", - добавила Стародубова.
https://ria.ru/20220923/morkov-1818989630.html
https://rsport.ria.ru/20221004/morkov-1760443577.html
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общество, москва, антонина стародубова, здоровье - общество, россия
Общество, Москва, Антонина Стародубова, Здоровье - Общество, Россия
Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день

Главный диетолог Москвы советует есть не более 150 граммов моркови по-корейски в день

© Depositphotos.com / Olga KochinaМорковь по-корейски
Морковь по-корейски - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Depositphotos.com / Olga Kochina
Морковь по-корейски. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Употребление моркови по-корейски не противопоказано здоровым людям, однако рекомендуется, чтобы порция не превышала 150 граммов, так как в блюде содержится большое количество соли и приправ, сообщила РИА Новости главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в День моркови.
"Маринованная по-корейски морковь, помимо растительного масла, острых приправ и специй, содержит большое количество пищевой соли, поэтому даже здоровому человеку рекомендуется это учитывать и ограничить порцию блюда до 150 граммов", - рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что калорийность этого блюда относительно небольшая и составляет в среднем 140 килокалорий на 100 граммов продукта. Здоровому человеку при условии умеренного потребления противопоказаний для включения этого блюда в рацион нет, однако людям с различными хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться по вопросу употребления острых и соленых блюд с врачом.
Стародубова подчеркнула, что сама морковь содержит большое количество полезных для организма пищевых веществ, в частности в ней содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А и обладают мощными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки организма от повреждений и способствуют росту и обновлению клеток эпителиальных тканей.
"При этом особо хочется отметить важность правильного приготовления и тепловой обработки блюд с морковью. Витамин А относится к жирорастворимым витаминам, поэтому добавление в блюда жиров, значительно повышает усвоение каротиноидов", - пояснила диетолог.
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Кроме того, она отметила, что морковь содержит большое количество клетчатки, которая необходима организму для нормализации работы органов желудочно-кишечного тракта и регуляции липидного обмена. Употребление моркови благоприятно сказывается на росте и обновлении клеток кожи, волос, ногтей, а также роговицы глаза.
"Помимо каротиноидов и клетчатки, в моркови содержатся витамины С, В1, В2, РР, минеральные вещества, например, калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Крайне важно, чтобы различные овощи и фрукты, в том числе и морковь, составляли основу рациона здорового питания каждого человека. Ежедневно взрослому человеку необходимо употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов", - добавила Стародубова.
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