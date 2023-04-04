https://ria.ru/20230404/morkov-1862831151.html

Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день

Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день - РИА Новости, 04.04.2023

Диетолог рассказала, сколько можно есть моркови по-корейски в день

Употребление моркови по-корейски не противопоказано здоровым людям, однако рекомендуется, чтобы порция не превышала 150 граммов, так как в блюде содержится... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:49

2023-04-04T10:49

2023-04-04T10:49

общество

москва

антонина стародубова

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760116131_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_3e05d4f87336fb20026b2eb8b9675505.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Употребление моркови по-корейски не противопоказано здоровым людям, однако рекомендуется, чтобы порция не превышала 150 граммов, так как в блюде содержится большое количество соли и приправ, сообщила РИА Новости главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в День моркови. "Маринованная по-корейски морковь, помимо растительного масла, острых приправ и специй, содержит большое количество пищевой соли, поэтому даже здоровому человеку рекомендуется это учитывать и ограничить порцию блюда до 150 граммов", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что калорийность этого блюда относительно небольшая и составляет в среднем 140 килокалорий на 100 граммов продукта. Здоровому человеку при условии умеренного потребления противопоказаний для включения этого блюда в рацион нет, однако людям с различными хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться по вопросу употребления острых и соленых блюд с врачом. Стародубова подчеркнула, что сама морковь содержит большое количество полезных для организма пищевых веществ, в частности в ней содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А и обладают мощными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки организма от повреждений и способствуют росту и обновлению клеток эпителиальных тканей. "При этом особо хочется отметить важность правильного приготовления и тепловой обработки блюд с морковью. Витамин А относится к жирорастворимым витаминам, поэтому добавление в блюда жиров, значительно повышает усвоение каротиноидов", - пояснила диетолог. Кроме того, она отметила, что морковь содержит большое количество клетчатки, которая необходима организму для нормализации работы органов желудочно-кишечного тракта и регуляции липидного обмена. Употребление моркови благоприятно сказывается на росте и обновлении клеток кожи, волос, ногтей, а также роговицы глаза. "Помимо каротиноидов и клетчатки, в моркови содержатся витамины С, В1, В2, РР, минеральные вещества, например, калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Крайне важно, чтобы различные овощи и фрукты, в том числе и морковь, составляли основу рациона здорового питания каждого человека. Ежедневно взрослому человеку необходимо употреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов", - добавила Стародубова.

https://ria.ru/20220923/morkov-1818989630.html

https://rsport.ria.ru/20221004/morkov-1760443577.html

https://ria.ru/20230403/dieta-1862538983.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, антонина стародубова, здоровье - общество, россия