Митрополит Климент призвал всех верующих к всеукраинской молитве
Митрополит Климент выступил с обращением к верующим и призвал к всеукраинской молитве
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент выступил во вторник с обращением ко всем верующим и призвал к круглосуточной всеукраинской молитве.
"Все православные христиане сегодня прикованы сердцами и душами к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Судьба этой святыни небезразлична. Мы не можем находиться в стороне всех происходящих процессов – попыток забрать монастырь в церкви, выгнать из монастыря монахов и превратить его в музей, как это было в давние советские времена. Поэтому призываем всех вас присоединиться к всеукраинской молитве за лавру", - сказал Климент в видео, опубликованном в телеграм-канале УПЦ.
По его словам, молитва началась, верующие молятся ежедневно и круглосуточно. Владыка Климент подчеркнул, что верующие и священнослужители не могут "противостоять агрессией" тем событиям, которые происходят вокруг УПЦ на Украине. "Каждый из вас может приехать сюда в святыню для того, чтобы вместе с братьями разделить свои молитвенные вздохи и принести духовную жертву Богу", - сказал он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".