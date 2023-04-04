https://ria.ru/20230404/molitva-1862874062.html

Митрополит Климент призвал всех верующих к всеукраинской молитве

Митрополит Климент призвал всех верующих к всеукраинской молитве - РИА Новости, 04.04.2023

Митрополит Климент призвал всех верующих к всеукраинской молитве

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент выступил во вторник с... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:46

2023-04-04T12:46

2023-04-04T12:46

религия

украина

россия

митрополит климент

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент выступил во вторник с обращением ко всем верующим и призвал к круглосуточной всеукраинской молитве. "Все православные христиане сегодня прикованы сердцами и душами к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Судьба этой святыни небезразлична. Мы не можем находиться в стороне всех происходящих процессов – попыток забрать монастырь в церкви, выгнать из монастыря монахов и превратить его в музей, как это было в давние советские времена. Поэтому призываем всех вас присоединиться к всеукраинской молитве за лавру", - сказал Климент в видео, опубликованном в телеграм-канале УПЦ. По его словам, молитва началась, верующие молятся ежедневно и круглосуточно. Владыка Климент подчеркнул, что верующие и священнослужители не могут "противостоять агрессией" тем событиям, которые происходят вокруг УПЦ на Украине. "Каждый из вас может приехать сюда в святыню для того, чтобы вместе с братьями разделить свои молитвенные вздохи и принести духовную жертву Богу", - сказал он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, митрополит климент, ситуация вокруг упц